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15:09 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде УК оштрафовали на 300 000 рублей за некачественную уборку

УК «Возрождение ЖКХ Волгоградской области» оштрафовали на 300 000 рублей за некачественную уборку подъездов и придомовой территории.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональной инспекции Госжилнадзора, в конце 2016 года специалисты ведомства проверили работу управляющей компании после жалоб жителей домов, расположенных на улицах Республиканской, Мира, Дзержинского, Богданова, Космонавтов, а также на проспекте Ленина.

«Проверка подтвердила обоснованность жалоб людей. В результате выяснилось, что кровли, фасады, балконы, отмостки, входные группы, окна подъездов в домах повреждены, внутридомовые системы отопления и электроснабжения неисправны, регулярная санитарная уборка помещений общего пользования и придомовой территории не производится», — отметили в Госжилнадзоре.

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