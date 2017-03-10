В Волгограде запретят размещение предприятий торговли и общепита во дворах

На очередном заседании комитета гордумы по экологии и благоустройству, с участием представителей прокуратуры Волгограда, природоохранной прокуратуры Волгоградской области, Контрольно-счетной палаты города, были рассмотрены предложенные изменения в Правила благоустройства города.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе гордумы Волгограда, изменения разработаны администрацией Волгограда. Часть из них — редакционные поправки. Кроме того, мэрия предложила внести в Правила благоустройства запрет на размещение на территории дворов многоквартирных жилых домов предприятий торговли и общественного питания.

Депутаты проголосовали за проект решения с учетом нескольких поправок и внесение его на заседание Волгоградской городской Думы.