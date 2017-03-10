В Волгограде запретят размещение предприятий торговли и общепита во дворах
Депутаты гордумы рассмотрели изменения в Правила благоустройства Волгограда.
Депутаты гордумы рассмотрели изменения в Правила благоустройства Волгограда.
На очередном заседании комитета гордумы по экологии и благоустройству, с участием представителей прокуратуры Волгограда, природоохранной прокуратуры Волгоградской области,
Как сообщили РИАЦ в
Депутаты проголосовали за проект решения с учетом нескольких поправок и внесение его на заседание Волгоградской городской Думы.