Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
«Это дикость»: Лужков оценил новую идею Собянина
Александр Овечкин впервые станет отцом
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
СМИ: украинские пограничники обиделись и ушли с границы с Польшей
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Штаб блокады Донбасса: Порошенко обезумел и провоцирует
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16Неслабый пол
10:37 (мск), источник: VLADNEWS

Вопросы неформальной занятости населения обсудили в администрации Владивостока

В завершении встречи собравшиеся обсудили ряд других вопросов.

Источник: vlc.ru

В минувший четверг, 9 марта, в администрации города Владивостока прошло заседание межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взносов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В обсуждении этих актуальных и волнующих многих владивостокцев вопросов приняли участие сотрудники администрации города, представители налоговой службы, государственной инспекции труда, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования.

«Межведомственная рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации “серой” заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Владивостокского городского округа была создана во исполнение поручения заместителя председателя Правительства России Ольги Голодец, адресованного высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации и главам муниципальных образований — отметила заместитель администрации города Елена Щёголева. — По результатам 2016 года нам удалось добиться неплохих результатов в данных вопросах, но эту работу необходимо продолжать и дальше».

В ходе заседания рабочая группа заслушала доклады по результатам прошлого года представителей налоговой службы, Пенсионного фонда, Государственной инспекции труда, Фонда социального страхования, управления финансов администрации Владивостока, а также помощника прокурора города.

Так, заместитель начальника Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 12 Приморского края Артём Гавин сообщил, что в прошлом году ими проведена большая работа по выявлению предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые выплачивают заработную плату работникам ниже величины прожиточного минимума. Всего было рассмотрено и проведена работа с 1231 таким налогоплательщиком. 382 из них повысили заработную плату своим работникам. Кроме этого был выявлен 31 случай незаконной предпринимательской деятельности, руководители таких организаций привлечены к ответственности. Из этих предприятий шесть легализовали свою деятельность и оформили все необходимые документы по итогам проверки налоговых органов.

«В 2016 году в крае проведено 2624 проверки соблюдения трудового законодательства, — добавил Евгений Лаптев, исполняющий обязанности заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Приморском крае. — Большая часть проверок была проведена на территории Владивостока. Выявлено 1895 нарушений».

На нарушителей трудового законодательства, а это в большинстве случаев деятельность, связанная с ремонтом автомобилей, розничной торговлей и другими, наложены штрафы на общую сумму порядка 60 миллионов рублей.

Помощник прокурора города Владивостока Ярослава Дектярёва в свою очередь рассказала о проверках, проведенных прокуратурой. Она также отметила тесное взаимодействие в решении вопросов соблюдения трудового законодательства и охраны труда с администрацией города, и поблагодарила Центр развития предпринимательства Владивостока за огромную работу в части правового просвещения работодателей.

В завершении встречи собравшиеся обсудили ряд других вопросов, связанных с легализацией трудовых отношений и соблюдением трудового законодательства, и утвердили разработанный план работы на текущий год.

Напомним, что работники и работодатели могут получить бесплатные консультации по порядку оформления трудовых отношений в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города Владивостока, расположенном по адресу: пр-т 100-летия Владивостока, д. 94 (e-mail: www.vladtrud@vlc.ru), а также в КГБУ «Центр занятости населения города Владивостока» по адресу: ул. Пушкинская, д.13а, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Кроме этого, в целях контроля за ситуацией на рынке труда Владивостока в управлении финансов администрации города продолжает работу телефон горячей линии (226−71−69). Туда могут обратиться работники предприятий, руководители которых используют «конвертные» схемы оплаты труда, допускают образование задолженности по расчетам с персоналом, нарушают нормы трудового законодательства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спасатели Владивостока напоминают об опасности выхода на лед
Минэкономразвития хочет связать НДФЛ и взносы на пенсию
Источник назвал причину падений самолетов с «Адмирала Кузнецова»
Мутко не прошел проверку перед выборами в совет ФИФА
Правительство РФ поддержало законопроект Яровой против суицидов
Ильдар Дадин задержан на пикете в Москве
Компании в Кремниевой долине не готовы сотрудничать с Ассанжем
«Победа» будет летать в Турцию
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Важные новинки автосалона в Женеве Швейцарскую выставку называют ярмаркой тщеславия. 2017 год не стал исключением — едва ли не про любого дебютанта можно сказать «вау!» Но редакция «Авто Mail.Ru» выбрала 5 самых интересных машин
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровьяья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь