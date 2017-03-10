Вопросы неформальной занятости населения обсудили в администрации Владивостока
В завершении встречи собравшиеся обсудили ряд других вопросов.
В завершении встречи собравшиеся обсудили ряд других вопросов.
В минувший четверг, 9 марта, в администрации города Владивостока прошло заседание межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взносов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Межведомственная рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации “серой” заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Владивостокского городского округа была создана во исполнение поручения заместителя председателя Правительства России Ольги Голодец, адресованного высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации и главам муниципальных образований — отметила заместитель администрации города Елена Щёголева. — По результатам 2016 года нам удалось добиться неплохих результатов в данных вопросах, но эту работу необходимо продолжать и дальше».
В ходе заседания рабочая группа заслушала доклады по результатам прошлого года представителей налоговой службы, Пенсионного фонда, Государственной инспекции труда, Фонда социального страхования, управления финансов администрации Владивостока, а также помощника прокурора города.
Так, заместитель начальника Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 12 Приморского края Артём Гавин сообщил, что в прошлом году ими проведена большая работа по выявлению предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые выплачивают заработную плату работникам ниже величины прожиточного минимума. Всего было рассмотрено и проведена работа с 1231 таким налогоплательщиком. 382 из них повысили заработную плату своим работникам. Кроме этого был выявлен 31 случай незаконной предпринимательской деятельности, руководители таких организаций привлечены к ответственности. Из этих предприятий шесть легализовали свою деятельность и оформили все необходимые документы по итогам проверки налоговых органов.
«В 2016 году в крае проведено 2624 проверки соблюдения трудового законодательства, — добавил Евгений Лаптев, исполняющий обязанности заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Приморском крае. — Большая часть проверок была проведена на территории Владивостока. Выявлено 1895 нарушений».
На нарушителей трудового законодательства, а это в большинстве случаев деятельность, связанная с ремонтом автомобилей, розничной торговлей и другими, наложены штрафы на общую сумму порядка 60 миллионов рублей.
Помощник прокурора города Владивостока Ярослава Дектярёва в свою очередь рассказала о проверках, проведенных прокуратурой. Она также отметила тесное взаимодействие в решении вопросов соблюдения трудового законодательства и охраны труда с администрацией города, и поблагодарила Центр развития предпринимательства Владивостока за огромную работу в части правового просвещения работодателей.
В завершении встречи собравшиеся обсудили ряд других вопросов, связанных с легализацией трудовых отношений и соблюдением трудового законодательства, и утвердили разработанный план работы на текущий год.
Напомним, что работники и работодатели могут получить бесплатные консультации по порядку оформления трудовых отношений в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города Владивостока, расположенном по адресу:
Кроме этого, в целях контроля за ситуацией на рынке труда Владивостока в управлении финансов администрации города продолжает работу телефон горячей линии (226−71−69). Туда могут обратиться работники предприятий, руководители которых используют «конвертные» схемы оплаты труда, допускают образование задолженности по расчетам с персоналом, нарушают нормы трудового законодательства.