По стопам Москвы: екатеринбургский Уралмаш простится с хрущевками
Под снос пойдут 50 домов.
Под снос пойдут 50 домов.
Власти Екатеринбурга планируют расселить и снести 50 хрущевок на Уралмаше. На их месте будет построено новое высотное жилье, сообщил
По его словам, пятиэтажки изжили свой 50-летний гарантийный срок. Теперь им требуется капитальный ремонт. Альтернатива — снос.
В администрации рассчитывают, что участками на Уралмаше заинтересуются частные инвесторы, которые и оплатят расселение. С предложением к бизнесу чиновники выступят на выставке «ИННОПРОМ-2017».
Ранее о тотальном сносе пятиэтажек объявили власти Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин намерен избавиться от 25 миллионов квадратных метров устаревшего жилья. Переселение коснется 1,6 миллиона человек, передает «Уралинформбюро».