По стопам Москвы: екатеринбургский Уралмаш простится с хрущевками

Власти Екатеринбурга планируют расселить и снести 50 хрущевок на Уралмаше. На их месте будет построено новое высотное жилье, сообщил вице-мэр уральской столицы Андрей Корюков в эфире телеканала ЕТВ.

По его словам, пятиэтажки изжили свой 50-летний гарантийный срок. Теперь им требуется капитальный ремонт. Альтернатива — снос.

В администрации рассчитывают, что участками на Уралмаше заинтересуются частные инвесторы, которые и оплатят расселение. С предложением к бизнесу чиновники выступят на выставке «ИННОПРОМ-2017».

Ранее о тотальном сносе пятиэтажек объявили власти Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин намерен избавиться от 25 миллионов квадратных метров устаревшего жилья. Переселение коснется 1,6 миллиона человек, передает «Уралинформбюро».