Челябинск получит 700 млн из федерального бюджета на ликвидацию свалки

Средства из федерального бюджета Челябинская область получит в рамках программы «Чистая страна», сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Проект рекультивации городской свалки запланирован на 2 года. Из областного бюджета будет выделено 100 млн рублей на разработку проекта и проведение экспертиз. Из них 30 млн Челябинск получит в 2017 году и 70 млн в 2018 году.

«Общий объём работ по рекультивации челябинской свалки оценивается в 1 млрд рублей. Мы вошли в национальный проект и планируем получить из федерального бюджета в 2019 году 699,9 млн рублей. Для получения средств из федерального бюджета необходимо предоставить готовый проект до 1 июня 2018 года», — рассказывает губернатор Борис Дубровский.

Напомним, в 2017—2018 годах пройдут конкурсы по выбору региональных операторов, которые займутся сортировкой и переработкой мусора в Челябинской области.