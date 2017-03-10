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11:18 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казань представляет туристический потенциал на выставке в Берлине

(Город Казань KZN.RU, 10 марта). В эти дни Казань представляет свои туристические продукты на крупнейшей международной выставке «ITB Berlin-2017».

Источник: Город Казань.KZN.RU

Форум проходит в столице Германии с 8 по 12 марта. В нем принимают участие туристические компании и организации со всего мира.

Туристическая выставка «ITB Berlin» — крупнейшая на планете: здесь представлены 5 континентов, 187 государств. Выставка демонстрирует самые последние технологии для путешествий и деловых поездок, а также представляет главные тенденции индустрии туризма, новинки маркетинга и продаж.

Как отмечают в Комитете содействия развитию туризма Казани, эта выставка выступает площадкой для заключения новых взаимовыгодных отношений и служит продвижению туристического потенциала столицы Татарстана на международном туристском рынке. В работе объединенного стенда Республики Татарстан и Казани принимают участие представители ведущих туроператоров столицы РТ по въездному туризму.

«ITB Berlin» — ведущая мировая выставка туризма. Она представляет все туристические направления, включая труднодоступные или еще не освоенные маршруты, и самые востребованные тренды индустрии: цифровые технологии, travel-блоггинг, роскошный туризм, приключенческий и молодежный отдых. Выставка проводится с 1966 года и считается наиболее удобной платформой для продвижения туристических предложений и услуг.

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