Россия сняла запрет на импорт некоторых овощей из Турции

Кроме того, снят запрет на поставки из Турции соли. Между тем, одна из крупных статей турецкого экспорта в РФ — томаты — остаются под запретом.

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Россия сняла запрет на поставки из Турции гвоздик и некоторых видов овощей, поставки которых были запрещены с 1 января 2016 года. Соответствующее постановление подписано 9 марта 2017 года. Кроме гвоздик, из-под запрета, в частности, выведены свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи.

Правительство РФ с 1 января 2016 года запретило поставки из Турции томатов, лука, цветной капусты и капусты брокколи, огурцов и корнишонов, цитрусовых и других овощей и фруктов, а также земляники и клубники. Это решение было принято после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.

Россельхознадзор с 17 марта 2016 года запретил поставки перца и гранатов, с 25 апреля — баклажанов, с 16 мая — салата-латука и салата айсберг, с 19 мая — кабачков и тыкв. В качестве причины тогда указывали на поступление из Турции продукции, зараженной карантинными для России организмами.

После официальный извинений турецкой стороны правительство РФ с 9 октября 2016 года отменило запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив.