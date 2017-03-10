Самострой у дома Элеоноры Прей стал ниже на два этажа

Как сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, подрядная организация продолжает демонтаж незаконной постройки возле Усадьбы Смитов или дома Элеоноры Прей в районе переулка Почтовый, дом 5 во Владивостоке.

«Работы в рамках исполнения государственного контракта начались 20 февраля и идут с опережением графика, подрядчик демонтировал уже два этажа из семи. Кроме того, на объекте увеличено количество работников», — отметили в ведомстве.

Отметим, средства на снос самостроя предусмотрены в краевом бюджете по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, и это прецедент для региона, сигнал всем недобросовестным застройщикам о недопустимости нарушения закона.

Подрядчик был определен по итогам аукциона. В соответствии с госконтрактом демонтаж должен быть выполнен за 90 суток. Руководитель инспекции регионального строительного надзора Михаил Заиченко отметил, сумма контракта по итогам конкурса была значительно снижена, остальные средства вернутся в краевой бюджет. Все затраченные по итогу деньги на демонтаж, в том числе на разработку проекта, будут взысканы с застройщика.

Напомним, по мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, снос самостроев — принципиальная позиция власти в работе с недобросовестными застройщиками.