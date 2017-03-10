Самострой у дома Элеоноры Прей стал ниже на два этажа

Как сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, подрядная организация продолжает демонтаж незаконной постройки возле Усадьбы Смитов или дома Элеоноры Прей в районе переулка Почтовый, дом 5 во Владивостоке.
«Работы в рамках исполнения государственного контракта начались 20 февраля и идут с опережением графика, подрядчик демонтировал уже два этажа из семи. Кроме того, на объекте увеличено количество работников», — отметили в ведомстве.
Отметим, средства на снос самостроя предусмотрены в краевом бюджете по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, и это прецедент для региона, сигнал всем недобросовестным застройщикам о недопустимости нарушения закона.
Подрядчик был определен по итогам аукциона. В соответствии с госконтрактом демонтаж должен быть выполнен за 90 суток. Руководитель инспекции регионального строительного надзора Михаил Заиченко отметил, сумма контракта по итогам конкурса была значительно снижена, остальные средства вернутся в краевой бюджет. Все затраченные по итогу деньги на демонтаж, в том числе на разработку проекта, будут взысканы с застройщика.
Напомним, по мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, снос самостроев — принципиальная позиция власти в работе с недобросовестными застройщиками.
«Я не придерживаюсь политики тотального сноса уже возведенных строений. В ситуациях, когда застройщик нарушил градостроительные нормы, но готов исправить, надо идти навстречу и искать разумный компромисс. Компромисс заключается в том, чтобы выявлять незаконные постройки на ранней стадии и работать с застройщиком по устранению нарушений. Однако там, где недобросовестный строитель намеренно нарушает законодательство и наносит урон культурно-историческому наследию, позиция власти непреклонна. И после того, как мы снесем несколько незаконных построек, а мы это сделаем, застройщики вспомнят о необходимости соблюдения закона», — акцентировал Владимир Миклушевский.