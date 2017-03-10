Красноярское министерство ЖКХ разработало концепцию водоснабжения

Кроме того, необходимо найти новые запасы подземных вод. Если все это выполнить, то положительные изменения, так или иначе, коснутся более 1,3 миллиона человек.

Но ключевые слова здесь — «если» и «планирует». Цена вопроса — порядка ста миллиардов рублей. Таких денег край с его огромным бюджетным дефицитом и госдолгом, который почти достиг тех же ста миллиардов, выделить не может.

— С учетом этих факторов в данный момент финансирование мероприятий программного документа невозможно, и к рассмотрению концепции предложено вернуться в 2019 году, — говорит замминистра строительства и ЖКХ Евгений Афанасьев.

Примечательно, что концепцию по питьевой воде красноярцы уже принимали. Она была рассчитана до 2020 года. Цели ставились те же, что и сейчас: реконструкция сетей, поиск водных источников. Судя по всему, сделано немного. При этом напомним, что первую редакцию «водного» документа раскритиковала краевая Счетная палата. Аудиторы, в частности, обращали внимание на то, что в ней не указана возможность привлечения специалистов и инновационной инфраструктуры к разработке новых технологий водоснабжения и водоотведения.

При существующей системе управления износ водопроводов к 2023 году достигнет критического уровня в 60 процентов, канализационных сетей и того больше — почти 80 процентов.

Мнение

Роман Казаков, председатель движения «Народный контроль в ЖКХ»:

— Планы, которые собирались осуществить до 2020 года, были наполеоновскими. Но мы видим, что коммунальный комплекс продолжает ветшать, качество воды не соответствует требованиям, предприятия влачат нищенское существование. Обсуждать новую программу — дело не сложное, однако, увы, ни к чему не приводящее. По оценкам экспертов, только для того чтобы «вытащить» качество воды в селах на пригодный для употребления уровень, понадобится около 40 миллиардов рублей. Очевидно, что в казне этих денег нет. Частный инвестор при сегодняшнем тарифном регулировании сюда не придет. Модные механизмы концессии работают лишь в крупных городах, причем на экономически привлекательных предприятиях. Замены требует вся система отраслевого регулирования: от параметров тарифов до укрупнения лотов при торгах и гарантий возвратности инвестиций. Без этого перспективы светлого будущего можно обсуждать сколько угодно.