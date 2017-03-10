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11:11 (мск), источник: "Российская газета"

Красноярское министерство ЖКХ разработало концепцию водоснабжения

Правительство региона планирует построить и модернизировать 19 комплексов водоснабжения, 18 комплексов водоотведения, внедрить 74 установки по очистке и обеззараживанию воды, заменить и реконструировать 1350 километров водоводов и магистральных сетей.

Источник: AP 2017

Кроме того, необходимо найти новые запасы подземных вод. Если все это выполнить, то положительные изменения, так или иначе, коснутся более 1,3 миллиона человек.

Но ключевые слова здесь — «если» и «планирует». Цена вопроса — порядка ста миллиардов рублей. Таких денег край с его огромным бюджетным дефицитом и госдолгом, который почти достиг тех же ста миллиардов, выделить не может.

— С учетом этих факторов в данный момент финансирование мероприятий программного документа невозможно, и к рассмотрению концепции предложено вернуться в 2019 году, — говорит замминистра строительства и ЖКХ Евгений Афанасьев.

Примечательно, что концепцию по питьевой воде красноярцы уже принимали. Она была рассчитана до 2020 года. Цели ставились те же, что и сейчас: реконструкция сетей, поиск водных источников. Судя по всему, сделано немного. При этом напомним, что первую редакцию «водного» документа раскритиковала краевая Счетная палата. Аудиторы, в частности, обращали внимание на то, что в ней не указана возможность привлечения специалистов и инновационной инфраструктуры к разработке новых технологий водоснабжения и водоотведения.

При существующей системе управления износ водопроводов к 2023 году достигнет критического уровня в 60 процентов, канализационных сетей и того больше — почти 80 процентов.

Мнение

Роман Казаков, председатель движения «Народный контроль в ЖКХ»:

— Планы, которые собирались осуществить до 2020 года, были наполеоновскими. Но мы видим, что коммунальный комплекс продолжает ветшать, качество воды не соответствует требованиям, предприятия влачат нищенское существование. Обсуждать новую программу — дело не сложное, однако, увы, ни к чему не приводящее. По оценкам экспертов, только для того чтобы «вытащить» качество воды в селах на пригодный для употребления уровень, понадобится около 40 миллиардов рублей. Очевидно, что в казне этих денег нет. Частный инвестор при сегодняшнем тарифном регулировании сюда не придет. Модные механизмы концессии работают лишь в крупных городах, причем на экономически привлекательных предприятиях. Замены требует вся система отраслевого регулирования: от параметров тарифов до укрупнения лотов при торгах и гарантий возвратности инвестиций. Без этого перспективы светлого будущего можно обсуждать сколько угодно.

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