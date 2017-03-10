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12:13 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Сельскохозяйственные ярмарки в Волгограде начнут работу уже 1 апреля

Согласно вступившим 10 марта в силу новым правилам организации ярморочной торговли в Волгоградской области, сезон работы специализированных мест продлен на два месяца и стартует уже 1 апреля, а не в июне, как это было ранее.

Завершение сезона произойдет по традиции в ноябре.

Кроме того, пояснили ВДТВ в региональной администрации, с этого года места под ярмарки будут предоставляться предпринимателям на срок до трех лет. С сегодняшнего дня уходит в прошлое ежегодная корректировка расположения торговых площадей. По мнению специалистов профильных ведомств, данная мера призвана повысить инвестиционную привлекательность ярмарок, стимулировать бизнес к развитию этих территорий.

Еще одним немаловажным моментом является ужесточение требований к организаторам мест торговли по санитарно-техническому их содержанию. Так, ответственные за торговлю лица обязаны соблюдать требования к благоустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок, которые определяются муниципалитетами и обозначаются при заключении договора. Например, территория должна иметь твердое покрытие, обязательно наличие стационарного или биотуалета, оборудованного места для сбора отходов и т. д.

Для организации ярмарки сроком на 10 дней теперь не требуется проведения торгов. Разрешения на краткосрочную или разовую торговлю будут выдаваться по заявлению.

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