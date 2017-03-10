Энергия ветром: Япония планирует построить ветропарки во Владивостоке
Японские компании собираются возвести ветряные электростанции на острове Попова.
Японские компании собираются возвести ветряные электростанции на острове Попова.
Владивосток, 10 марта, PrimaMedia.
Несколько ветряных электростанций планируют построить во Владивостоке. Их возведением будут заниматься японские компании совместно с российской организацией ПАО «РусГидро». Инженеры из Японии уже определили оптимальные места для расположения ветрогенераторов на острове Попова. Сторонам осталось решить вопросы технического характера и определиться как будет выстроена система финансирования проекта. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщила представитель японской компании Mitsui & Co. Каори Накадзима.
Японские ветрогенераторы уже успешно используются в Камчатском крае, японская сторона в лице компаний NEDO, Mitsui & Co, Komaihaltec Inc. и Fuji Electric Co., Ltd в сотрудничестве с правительством Камчатского края и организацией ПАО «РусГидро» в прошлом году запустила там демонстрационный проект ветрогенерации.
— Мы успешно провели эксперимент на Камчатке, вместе построили три ветряных станции и ввели в эксплуатацию систему стабилизации напряжения. Получилось очень хорошее совместное предприятие, и хотелось бы этот опыт внедрить по всей территории Дальнего Востока, поскольку климатические и ветровые условия у нас совпадают, — рассказал исполнительный директор NEDO Цучия Мунэхико.
По словам представителя Mitsui & Co Каори Накадзимы, Камчатский проект на 80% финансировался правительством Японии. Компании — NEDO, Mitsui & Co, Komaihaltec Inc. и Fuji Electric Co., Ltd планируют реализовать аналогичную программу на острове Попова.
— На данный момент обсуждается финансирование проекта. Наши инженеры уже посетили остров Попова. Специалисты осмотрели предполагаемые места установки ветрогенераторов, выбрали наиболее оптимальные. Сейчас мы определяемся с техническим решением проекта, и подсчитываем сколько необходимо средств для его реализации, — рассказала представитель компании Mitsui & CO Каори Накадзима.
NEDO окажет содействие в подготовке персонала для эксплуатации оборудования в рамках осуществляемого совместно с компанией РусГидро демонстрационного проекта систем ветрогенерации для Дальнего Востока. В апреле планируется пригласить в Японию российских инженеров для проведения технического тренинга по эксплуатации и ТО с использованием реальной ветреной электростанции.