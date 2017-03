Энергия ветром: Япония планирует построить ветропарки во Владивостоке

Владивосток, 10 марта, PrimaMedia.

Несколько ветряных электростанций планируют построить во Владивостоке. Их возведением будут заниматься японские компании совместно с российской организацией ПАО «РусГидро». Инженеры из Японии уже определили оптимальные места для расположения ветрогенераторов на острове Попова. Сторонам осталось решить вопросы технического характера и определиться как будет выстроена система финансирования проекта. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщила представитель японской компании Mitsui & Co. Каори Накадзима.

Японские ветрогенераторы уже успешно используются в Камчатском крае, японская сторона в лице компаний NEDO, Mitsui & Co, Komaihaltec Inc. и Fuji Electric Co., Ltd в сотрудничестве с правительством Камчатского края и организацией ПАО «РусГидро» в прошлом году запустила там демонстрационный проект ветрогенерации.

— Мы успешно провели эксперимент на Камчатке, вместе построили три ветряных станции и ввели в эксплуатацию систему стабилизации напряжения. Получилось очень хорошее совместное предприятие, и хотелось бы этот опыт внедрить по всей территории Дальнего Востока, поскольку климатические и ветровые условия у нас совпадают, — рассказал исполнительный директор NEDO Цучия Мунэхико.

По словам представителя Mitsui & Co Каори Накадзимы, Камчатский проект на 80% финансировался правительством Японии. Компании — NEDO, Mitsui & Co, Komaihaltec Inc. и Fuji Electric Co., Ltd планируют реализовать аналогичную программу на острове Попова.

— На данный момент обсуждается финансирование проекта. Наши инженеры уже посетили остров Попова. Специалисты осмотрели предполагаемые места установки ветрогенераторов, выбрали наиболее оптимальные. Сейчас мы определяемся с техническим решением проекта, и подсчитываем сколько необходимо средств для его реализации, — рассказала представитель компании Mitsui & CO Каори Накадзима.

NEDO окажет содействие в подготовке персонала для эксплуатации оборудования в рамках осуществляемого совместно с компанией РусГидро демонстрационного проекта систем ветрогенерации для Дальнего Востока. В апреле планируется пригласить в Японию российских инженеров для проведения технического тренинга по эксплуатации и ТО с использованием реальной ветреной электростанции.