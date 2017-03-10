На Кубани ужесточили требования к желающим получать субсидии аграриям

Согласно поправкам, требования к сельхозтоваропроизводителям, желающим получить субсидии из краевого бюджета, станут жестче. Им потребуется обеспечить уровень оплаты труда наемных работников не ниже среднего по отрасли, а также уплачивать налоги и иные обязательные платежи в краевой бюджет в суммах, превышающих суммы предоставленных субсидий, сообщает АПИ «Гарант».

«Кроме того потребуется документально подтвердить фактически понесенные затраты, причем в полном объеме (полную оплату стоимости приобретенных сельхозживотных, соблюдение требований по компартименту (если таковые предъявляются), завершение монтажа систем капельного орошения или теплицы), а также факт принятия на себя обязательств о сохранении поголовья или эксплуатации построенной теплицы в течение оговоренных сроков», — уточняется в сообщении.