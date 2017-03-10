В Куршском заливе начался промышленный лов корюшки
В Куршском заливе начался промышленный промысел корюшки, сообщает в пятницу
В Куршском заливе начался промышленный промысел корюшки, сообщает в пятницу
По данным областных властей, этой весной добычу будут вести 42 рыбодобывающие организации силами 94 бригад.
«Промысел корюшки традиционно ведется в марте, во время нерестовой миграции рыбы из моря. Этот вид рыбы не квотируется, поэтому отмечается рост интереса к ее промыслу. В 2017 году наблюдается рекордное количество рыболовецких бригад, осуществляющих лов корюшки. В прошлые годы в среднем — 50−70 бригад», — приводит
За прошлый год калининградские рыбаки добыли около 472 тонн корюшки.
Кроме того, на этой неделе началась салачная путина. За разрешением на промышленный промысел обратилась 21 рыбодобывающая организация. Лов салаки в Калининградском заливе ведут 34 бригады. Разрешенный к вылову объем составляет 4 тыс тонн, что на 500 тонн больше, чем в прошлом году. В 2016 году квоты на вылов салаки были освоены практически в полном объеме, отметили в