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12:09 (мск), источник: Новый Калининград

В Куршском заливе начался промышленный лов корюшки

В Куршском заливе начался промышленный промысел корюшки, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

Источник: Новый Калининград

По данным областных властей, этой весной добычу будут вести 42 рыбодобывающие организации силами 94 бригад.

«Промысел корюшки традиционно ведется в марте, во время нерестовой миграции рыбы из моря. Этот вид рыбы не квотируется, поэтому отмечается рост интереса к ее промыслу. В 2017 году наблюдается рекордное количество рыболовецких бригад, осуществляющих лов корюшки. В прошлые годы в среднем — 50−70 бригад», — приводит пресс-службы слова руководителя агентства по рыболовству Андрея Михалевича.

За прошлый год калининградские рыбаки добыли около 472 тонн корюшки.

Кроме того, на этой неделе началась салачная путина. За разрешением на промышленный промысел обратилась 21 рыбодобывающая организация. Лов салаки в Калининградском заливе ведут 34 бригады. Разрешенный к вылову объем составляет 4 тыс тонн, что на 500 тонн больше, чем в прошлом году. В 2016 году квоты на вылов салаки были освоены практически в полном объеме, отметили в пресс-службе.

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