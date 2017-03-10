В Куршском заливе начался промышленный лов корюшки

По данным областных властей, этой весной добычу будут вести 42 рыбодобывающие организации силами 94 бригад.

«Промысел корюшки традиционно ведется в марте, во время нерестовой миграции рыбы из моря. Этот вид рыбы не квотируется, поэтому отмечается рост интереса к ее промыслу. В 2017 году наблюдается рекордное количество рыболовецких бригад, осуществляющих лов корюшки. В прошлые годы в среднем — 50−70 бригад», — приводит пресс-службы слова руководителя агентства по рыболовству Андрея Михалевича.

За прошлый год калининградские рыбаки добыли около 472 тонн корюшки.