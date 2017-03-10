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12:39 (мск), источник: УралПолит.ру

Зарплаты свердловских чиновников выросли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области зарплата чиновников выросла на 6%, сообщает Свердловскстат.

Средняя зарплата работников государственных органов и органов местного самоуправления составила около 46,3 тысяч рублей, тогда как средняя зарплата уральцев, не занятых на госслужбе, составляет 32 тысячи рублей.

Самая высокая зарплата в 65 тысяч рублей зафиксирована в органах законодательной власти, по сравнению с 2015 годом она выросла на 2,5%. В органах местного управления средняя зарплата достигает 35,5 тысяч рублей, в судах и прокуратуре — 62 тысяч рублей.

При этом наибольший рост заработной платы был зафиксирован в федеральных органах власти.

Напоминаем, в прошлом году был принят закон, продлевающий заморозку индексации зарплат для чиновников. Согласно ему увеличение должностных окладов судей, помощников депутатов и сенаторов, федеральных и региональных госслужащих производится без учета инфляции. Однако регионам было предоставлено право самостоятельно решать, проводить индексацию окладов чиновников или нет.

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