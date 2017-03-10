Более 450 домов в Новосибирске отремонтируют в 2017 году по программе капремонта, сообщает пресс-служба мэрии.

В 2017 году запланировано капитально отремонтировать 463 многоквартирных дома. В планах ремонт и замена 179 лифтов в 45 многоквартирных домах. По мере актуализации краткосрочной программы возможны корректировки.

Сейчас ремонт проходит в 74 домах — там заменяют кровлю и систему электроснабжения. Как отметили в мэрии, пока до завершения отопительного сезон нет возможности ремонтировать систему теплоснабжения.

В прошлом году департамент ЖКХ расторгнул договоры с 25 компаниями-подрядчиками из-за ненадлежащего качества строительно-монтажных работ.

Напомним, 7 марта Анатолий Локоть обратился к руководителю фракции КПРФ в Госдуме Геннадию Зюганову с просьбой привлечь внимание Правительства к продлению федеральной поддержки по расселению ветхого жилья. Напомним, действие программы заканчивается в 2017 году. После 2012 года в Новосибирске признано аварийным и не расселено 79,2 тысяч кв. метров жилья, на его расселение необходимо около 4,3 млрд рублей. В городском бюджете не предусмотрены денежные средства в объеме, достаточном для решения вопроса. С 2008 года в Новосибирске было расселено 242 многоквартирных дома. Общий объем средств, полученных благодаря федеральной поддержке, составил 2 млрд рублей. Плановый срок завершения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2013−2017 годы заканчивается в сентябре 2017 года. Адресная программа действовала только для тех многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 2012 года.