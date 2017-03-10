Пермские антимонопольщики создали пять общественных советов

Пермское УФАС решила создать пять общественных советов. Они будут отслеживать исполнение закона в торговле, наценках на лекарственные препараты, в сфере тарифов на услуги ЖКХ и на транспорте, контролировать госзакупки и организацию торгов на проведение работ в строительной отрасли. Ведомство подвело итоги работы за прошлый год. Два дела пермских антимонопольщиков в качестве примера отправили по всем регионам. Одно из них касается управляющей компании «Мотроостроитель», которая выставляла жителям разные тарифы теплоснабжения. Один дом платил по тарифу Пермской сетевой компании (ПСК), другой — по тарифу компании Т Плюс.

Антимонопольщики рекомендовали выставлять платежи по единому тарифу, но требование УФАС не исполнено до сих пор. Второе дело касалось установки программных комплексов мониторинга ЧС в учреждениях образования. МЧС рекомендовало потребителям пользоваться системами только определённой фирмы, ущемляя их право выбора цены и качества. После вмешательства антимонопольщиков противоречия устранили в процессе расследования.

Всего за 2016 год Пермское УФАС принесло в краевую казну почти 40 млн руб. штрафов за нарушения антимонопольного законодательства. Из них 3 млн 671 тыс. руб. штрафов наложено на должностных лиц, 496 тыс. руб. — на руководителей органов власти.