Тенге закрыл неделю в красной зоне

За торговую неделю нацвалюта подешевела на 1,71 тенге. В понедельник, 6 марта, средневзвешенный курс сложился на уровне 316,26 тенге за доллар, 10 марта — 317,97 тенге за доллар.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 317 тенге за доллар США, максимальный — 318,15 тенге, курс закрытия — 317,10 тенге. Объем торгов по доллару США составил 51 млн 600 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 142.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 317,97 тенге.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 10 марта на 15:30 составляет 320 тенге, Алматы — 320 тенге.

Официальный курс на 10 марта составляет 316,81 тенге за 1 доллар США. 11 марта, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 317,97 тенге за 1 доллар США.