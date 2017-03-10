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13:29 (мск), источник: Kapital.kz

Тенге закрыл неделю в красной зоне

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 10 марта 2017 года составил 317,56 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

За торговую неделю нацвалюта подешевела на 1,71 тенге. В понедельник, 6 марта, средневзвешенный курс сложился на уровне 316,26 тенге за доллар, 10 марта — 317,97 тенге за доллар.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 317 тенге за доллар США, максимальный — 318,15 тенге, курс закрытия — 317,10 тенге. Объем торгов по доллару США составил 51 млн 600 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 142.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 317,97 тенге.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 10 марта на 15:30 составляет 320 тенге, Алматы — 320 тенге.

Официальный курс на 10 марта составляет 316,81 тенге за 1 доллар США. 11 марта, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 317,97 тенге за 1 доллар США.

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