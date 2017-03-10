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13:33 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области насчитывается 9,5 тысяч безработных

В Нижегородской области на 7 марта 2017 года количество зарегистрированных безработных составляет 9495 человек. Информация об этом размещена на сайте госслужбы занятости населения региона.

Уровень безработицы на эту дату составляет 0,54%, количество вакансий — 24 930.

Наибольшая безработица на территории Нижегородской области по данным на 1 марта зафиксирована в Сокольском районе: уровень 1,16% и 80 безработными. Наименьшая безработица в Кстовском (уровень 0,3% и 190 безработных) и в Ардатовском (0,3%, 36 безработных) районах.

Больше всего безработным в Нижнем Новгороде (3499 человек), Дзержинске (805) и Арзамасе (594), меньше всего — в Большемурашкинском районе (20 человек).

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