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13:52 (мск), источник: ИА REGNUM

8,77 млрд руб. будет вложено в строительство блока № 7 Нововоронежской АЭС

Физпуск второго инновационного энергоблока запланирован на 2018 год.

Около 8,77 млрд рублей составят инвестиции в строящийся инновационный блок № 7 Нововоронежской АЭС (Воронежская область) в 2017 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе информации и общественных связей по итогам визита на станцию гендиректора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева 9 марта.

Лихачев посетил энергоблок № 6, который был введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля.

«Ввод энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2 в промышленную эксплуатацию — это мировой рекорд, — сказал Лихачев. — И в масштабе самой станции, и России, и мировой атомной отрасли в целом. Это пока единственная, полностью реализованная референция в категории “3+”. Это крайне важно, для того чтобы проводить энергозамещение выводимых из эксплуатации энергоблоков и поддерживать энергобаланс страны».

Он добавил, что энергоблоки ВВЭР-1200 поколения «3+» «Росатом» планирует строить более чем в 10 странах мира.

На совещании, посвященном ходу строительства второго инновационного энергоблока станции — энергоблока № 7 — отмечалось, что в этом году объем инвестиций составит 8,77 млрд рублей. Физический пуск нового энергоблока запланирован на 2018 год.

Нововоронежская АЭС расположена на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа. Первый энергоблок был построен в 1964 году, второй — в 1969, третий — в 1971, четвертый — 1972, пятый — 1980 году. Энергоблоки №№ 1 и 2 были остановлены в 1984 и в 199 году, в 2016-м для вывода из эксплуатации был остановлен энергоблок № 3.

В 2007 году в Нововоронеже стартовало строительство двух блоков замещения — инновационных энергоблоков поколения «3+».

27 февраля первый в мире инновационный блок поколения «3+» — блок № 6 Нововоронежской АЭС — был введен в промышленную эксплуатацию. Таким образов, в настоящее время в работе находятся блоки №№№ 4,5 и 6.

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