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13:44 (мск), источник: Известия.Ру

Кремль прокомментировал идею увязать ставки НДФЛ с взносами на пенсию

По словам пресс-секретаря президента России, нужно дождаться оценки заинтересованных ведомств.

Источник: AP 2017
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Предложение увязать ставку по налогу на доходы физлиц со взносами на накопительную пенсию необходимо просчитать, дождаться оценки заинтересованных ведомств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока в Кремле нет никакой позиции относительно данной инициативы.

«Если речь идет о каком-то регулировании налоговой нагрузки, то, прежде всего, важна точка зрения министерства финансов, других заинтересованных ведомств», — сказал Песков.

Напомним, в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников сообщила, что Минэкономразвития обсуждает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала.

Комментарии
5
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какая разница за счет ндфл или за счет пенс отчислений будут больше сдирать? или есть те, кто верит в пенсию в нашей стране?
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Владимир Пацак
Эх, бессовестные? Всё не напорятся никак. Путин где гарантированная оплата каждому гражданину России, ренты с добываемой нефти газа золота алмазов меди никеля??? ????
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Sergey
))) Там же где и сам Путин. Гарантированная оплата, ренты.. всё там.
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