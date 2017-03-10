Кремль прокомментировал идею увязать ставки НДФЛ с взносами на пенсию
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По словам
Предложение увязать ставку по налогу на доходы физлиц со взносами на накопительную пенсию необходимо просчитать, дождаться оценки заинтересованных ведомств, заявил
Он отметил, что пока в Кремле нет никакой позиции относительно данной инициативы.
«Если речь идет о
Напомним, в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников сообщила, что Минэкономразвития обсуждает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала.