Кремль прокомментировал идею увязать ставки НДФЛ с взносами на пенсию

Минэкономразвития задумало снизить ставку НДФЛ для откладывающих деньги на пенсию

Предложение увязать ставку по налогу на доходы физлиц со взносами на накопительную пенсию необходимо просчитать, дождаться оценки заинтересованных ведомств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока в Кремле нет никакой позиции относительно данной инициативы.

«Если речь идет о каком-то регулировании налоговой нагрузки, то, прежде всего, важна точка зрения министерства финансов, других заинтересованных ведомств», — сказал Песков.

Напомним, в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников сообщила, что Минэкономразвития обсуждает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала.