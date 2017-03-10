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13:54 (мск), источник: Sputnik.md

«Газпром» подал иск в арбитраж к «Молдовагаз» о взыскании долга

Всего задолженность за газ составляет $768,6 млн.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. «Газпром» в феврале обратился в Международный коммерческий арбитражный суд с иском о взыскании с «Молдовагаз» долга. Речь идет о задолженностях за поставки газа в 2014 году в размере 768,6 миллионов долларов, об этом говорится в проспекте выпуска еврооблигаций «Газпрома».

«В феврале 2017 года “Газпром” подал иск в Международный коммерческий арбитраж к “Молдовагаз” о взыскании задолженности за поставленный газ в 2014 году в размере 768,6 миллиона долларов», — говорится в документе.

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Дата слушаний не назначена, сказано в проспекте еврооблигаций.

Ранее Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ удовлетворил исковые требования «Газпрома» к АООТ «Молдовагаз» о выплате задолженности за природный газ, поставленный в 2012 году, в размере 830,767 миллиона долларов.

Также суд в сентябре 2016 года удовлетворил исковые требования «Газпрома» к «Молдовагаз» по выплате долга за поставки газа в 2013 году в размере 562,3 миллиона долларов, говорится в проспекте еврооблигаций.

В феврале заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев на встрече с премьером Павлом Филипом говорил, что реструктуризация исторического долга за российский газ возможна только при сохранении стопроцентной оплаты текущих расходов.

В конце 2016 года «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа в Молдову и транзит через территорию республики до конца 2019 года. В 2016 году «Газпром» поставил в республику около 3 миллиардов кубометров газа. «Газпром», которому принадлежит 50% АО «Молдовагаз», является основным поставщиком газа в Молдову.

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