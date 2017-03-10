В Ростове к сентябрю заменят тротуары от Сиверса до Театрального
В Ростове к сентябрю нынешнего года заменят 60 тысяч кв. м тротуаров — от Сиверса до Театрального, сообщил заместитель главы администрации Ростова Евгений Лебедев.
В Ростове к сентябрю нынешнего года заменят 60 тысяч кв. м тротуаров — от Сиверса до Театрального, сообщил заместитель главы администрации Ростова Евгений Лебедев.
Основные работы запланированы на лето — в период отпусков и каникул школьников и студентов.
По словам Евгения Лебедева, к сентябрю в Ростове отремонтируют 80 объектов дорожного хозяйства.
«Нас часто люди справедливо критиковали, что начинаем