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15:56 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове к сентябрю заменят тротуары от Сиверса до Театрального

В Ростове к сентябрю нынешнего года заменят 60 тысяч кв. м тротуаров — от Сиверса до Театрального, сообщил заместитель главы администрации Ростова Евгений Лебедев.

Основные работы запланированы на лето — в период отпусков и каникул школьников и студентов.

По словам Евгения Лебедева, к сентябрю в Ростове отремонтируют 80 объектов дорожного хозяйства.

«Нас часто люди справедливо критиковали, что начинаем что-то делать только осенью и продолжаем зимой, — сказал замглавы администрации города. — Однако сейчас будет быстрее. Все аукционы пройдут до 31 марта, контракты заключат до 15 апреля. С этого момента начнутся дорожные работы. В 2017 году на эти цели предусмотрено два миллиарда рублей — по одному из федерального и областного бюджетов».

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