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15:22 (мск), источник: Новый Калининград

Врио губернатора: для строительства порта в Пионерском нужно несколько условий

Проект строительства порта в Пионерском будет реализовываться при соблюдении ряда условий. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил на брифинге, комментируя информацию о проекте строительства дороги в обход Пионерского.

«Есть решение запроектировать дорогу в объезд самого Пионерского, которая пройдет, в том числе, через территорию Светлогорского муниципального района по той самой земле, которая составляет наследие бывшего совхоза (“Светлогорский” — прим. “Нового Калининграда.Ru”). В том числе, это является одним из шагов по развитию этой территории для ее дальнейшей капитализации», — сообщил Алиханов.

Он также сообщил, что есть задача построить дорогу к 2018 году. «Но будем реалистами — все зависит от того, будет ли реализовываться федеральным Правительством проект порта. Потому что там есть несколько дополнительных условий, которые, скажем так, раскассируют весь проект — помимо дорог, это участие частных инвесторов в строительстве морского вокзала. Сейчас ведутся переговоры с несколькими калининградскими инвесторами относительно участия и использования в коммерческих целях части морвокзала», — пояснил врио губернатора.

Дорогу предполагается строить в рамках частно-государственного партнерства — за кредитные ресурсы в рассрочку.

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