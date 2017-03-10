Врио губернатора: для строительства порта в Пионерском нужно несколько условий

«Есть решение запроектировать дорогу в объезд самого Пионерского, которая пройдет, в том числе, через территорию Светлогорского муниципального района по той самой земле, которая составляет наследие бывшего совхоза (“Светлогорский” — прим. “Нового Калининграда.Ru”). В том числе, это является одним из шагов по развитию этой территории для ее дальнейшей капитализации», — сообщил Алиханов.

Он также сообщил, что есть задача построить дорогу к 2018 году. «Но будем реалистами — все зависит от того, будет ли реализовываться федеральным Правительством проект порта. Потому что там есть несколько дополнительных условий, которые, скажем так, раскассируют весь проект — помимо дорог, это участие частных инвесторов в строительстве морского вокзала. Сейчас ведутся переговоры с несколькими калининградскими инвесторами относительно участия и использования в коммерческих целях части морвокзала», — пояснил врио губернатора.