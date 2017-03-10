Смольный начал тестировать новую электронику на общественном транспорте

После этого подрядчик представит комплект отчетных документов в соответствии с контрактом на выполнение второй очереди работ по созданию КИСУ.

В конце августа 2016 года комитет по информатизации и связи объявил конкурс на разработку прототипа системы. Комиссия допустила лишь одного участника из пяти («НТЦ Измеритель», входит в группу «Штрих»), в результате одна из компаний подала жалобу на конкурсную документацию. УФАС заняло сторону жалобщиков, и потенциальный победитель также был отстранен. Сам конкурс был признан несостоявшимся, а когда его объявили вторично, «НТЦ Измеритель» стал единственным участником. Стоимость второго этапа («Эскизный проект») составляет почти 28 млн рублей. Ранее общие расходы на запуск КИСУ оценивались в 12 млрд рублей.