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14:49 (мск), источник: Фонтанка

Смольный начал тестировать новую электронику на общественном транспорте

В Петербурге началась демонстрация прототипа Комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом (КИСУ). Сбоев пока нет.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали «Фонтанке» 10 марта в комитете по информатизации и связи, демонстрация продлится 10 дней.

Тестируются автомат разовой продажи билетов, информационное табло, валидаторы, датчики пассажиропотока, устройство контроля оплаты проезда контроллером и центральный бортовой компьютер.

После этого подрядчик представит комплект отчетных документов в соответствии с контрактом на выполнение второй очереди работ по созданию КИСУ.

В конце августа 2016 года комитет по информатизации и связи объявил конкурс на разработку прототипа системы. Комиссия допустила лишь одного участника из пяти («НТЦ Измеритель», входит в группу «Штрих»), в результате одна из компаний подала жалобу на конкурсную документацию. УФАС заняло сторону жалобщиков, и потенциальный победитель также был отстранен. Сам конкурс был признан несостоявшимся, а когда его объявили вторично, «НТЦ Измеритель» стал единственным участником. Стоимость второго этапа («Эскизный проект») составляет почти 28 млн рублей. Ранее общие расходы на запуск КИСУ оценивались в 12 млрд рублей.

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