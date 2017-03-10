ФАС: снегоплавильная станция в Новосибирске завышала цены для бюджетников

НОВОСИБИРСК, 10 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила компанию «Строй-Сервис», управляющую снегоплавильной станцией в центре Новосибирска, в завышении цен на утилизацию снега для бюджетных учреждений. Стоимость услуг для них была на 17,7% выше, чем для коммерческих организаций, говорится в сообщении регионального управления ФАС.

«Установлено, что стоимость услуги по утилизации снега на снегоплавильной станции в 2014—2016 годах для муниципальных казенных учреждений Новосибирска, осуществляющих деятельность с использованием бюджетных средств, была на 17,7% выше, чем для коммерческих организаций. Кроме того, антимонопольным органом выявлены факты применения обществом различной стоимости услуги в рамках взаимоотношений с одним контрагентом», — говорится в сообщении.

В результате ведомство выдало компании предписание об устранении нарушений. В противном случае будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Ранее в мэрии сообщали, что стоимость утилизации одного кубометра снега в 2016 году составляет около 102 рублей.

Снегоплавильная станция мощностью 250 кубометров снега в час работает в Новосибирске с 2013 года. Стоимость проекта составила 153 млн рублей, в том числе, 32 млн рублей вложил городской бюджет.