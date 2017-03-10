Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Снайпер ликвидировал одного из лучших штурмовиков Правого сектора
В Кремле отреагировали на спор Медведева с премьером Белоруссии
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Хорошо сказано: угадайте женщину по ее цитатеВикторина о женщинах, изменивших мир, и их запоминающихся фразах
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
СМИ: украинские пограничники обиделись и ушли с границы с Польшей
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Штаб блокады Донбасса: Порошенко обезумел и провоцирует
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
10Освобожденная Пальмира
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
14:53 (мск), источник: ТАСС

ФАС: снегоплавильная станция в Новосибирске завышала цены для бюджетников

Ведомство также выявило факты применения различной стоимости услуги в рамках взаимоотношений с одним контрагентом.

НОВОСИБИРСК, 10 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила компанию «Строй-Сервис», управляющую снегоплавильной станцией в центре Новосибирска, в завышении цен на утилизацию снега для бюджетных учреждений. Стоимость услуг для них была на 17,7% выше, чем для коммерческих организаций, говорится в сообщении регионального управления ФАС.

«Установлено, что стоимость услуги по утилизации снега на снегоплавильной станции в 2014—2016 годах для муниципальных казенных учреждений Новосибирска, осуществляющих деятельность с использованием бюджетных средств, была на 17,7% выше, чем для коммерческих организаций. Кроме того, антимонопольным органом выявлены факты применения обществом различной стоимости услуги в рамках взаимоотношений с одним контрагентом», — говорится в сообщении.

В результате ведомство выдало компании предписание об устранении нарушений. В противном случае будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Ранее в мэрии сообщали, что стоимость утилизации одного кубометра снега в 2016 году составляет около 102 рублей.

Снегоплавильная станция мощностью 250 кубометров снега в час работает в Новосибирске с 2013 года. Стоимость проекта составила 153 млн рублей, в том числе, 32 млн рублей вложил городской бюджет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МИД РФ подтвердил гибель россиян в результате падения вертолета в Стамбуле
Четверо россиян были на борту упавшего близ Стамбула вертолета
Мутко подтвердил отстранение от выборов в Совет ФИФА
Источник назвал причину падений самолетов с «Адмирала Кузнецова»
В Госдуму внесли законопроект об ограничении вейпов и кальянов
МИД РФ: в Ливии задержано судно с россиянами
Лукашенко назвал неработающих граждан будущими преступниками
Виновники ДТП доплатят из своих
Спорт
Он удивил даже Моуринью. Путь легенды «Ростова» Теперь уже можно не бояться громких слов: 35-летний Калачёв, делающий голевую передачу в матче с «МЮ», – настоящая легенда «Ростова»
Авто
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников Почти все они стоят, как яхта или коттедж. А умение ездить по дорогам и без них считайте бонусом. Или обузой?
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей Стартовало голосование, в котором дети до 16 лет выберут любимых актеров, актрис, звезд телевидения и шоу-бизнеса
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
Эксперты: цены на «вторичку» в Петербурге расти не будут
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь