Депутаты Татарстана поддержали проект о разрешении торговли пивом на АЗС

Законопроект, предлагающий изменения в ст. 16 федерального закона о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, был внесен в Госдуму членом Совета Федерации Г. Орденовым. Сейчас проект направлен в законодательные органы субъектов РФ для подготовки отзывов.

Во время обсуждения на заседании комитета Госсовета РТ по экономике 10 марта депутат Рустам Сабиров заявил, что запрет продажи слабоалкогольных напитков на АЗС не помог уменьшить ДТП, их число все равно растет. Ведь возле АЗС есть магазины, которые торгуют пивом и слабоалкогольными напитками.

«К тому же этот запрет затруднил работу АЗС, — добавил Рустам Сабиров. — Из-за того, что там запретили продажу слабоалкогольных напитков, выручка АЗС упала примерно на 15%».

«У АЗС упала маржа в связи с повышением акцизов на бензин, — поддержал коллегу депутат Марат Галеев. — Антимонопольщики сдерживают розничные цены на бензин. А акциз давит снизу. Поэтому некоторые АЗС, особенно частные, стали работать в ноль».

От голосования за поддержку законопроекта воздержался только один член комитета депутат Мунир Гайнуллов. Он не увидел большой беды и в проблемах частных АЗС.

«Если частные заправки обанкротятся, их возьмут сетевые компании — они в любом случае будут работать, — считает он. — Опасения вызывает то, что в связи с отменой этого запрета могут появиться дополнительные ДТП. Их количество и так увеличивается. Это ведь связано с человеческими жизнями. Что здесь главное — доходы или человеческие жизни?».