Топ-10 крупнейших забастовок в авиации
Москва, 10 марта — «Вести. Экономика». Почти все авиарейсы отменены в двух аэропортах Берлина
Москва, 10 марта — «Вести. Экономика». Почти все авиарейсы отменены в двух аэропортах Берлина
В аэропорту Тегель не будут выполнены 455 рейсов, тогда как в Шенефельде отменены 204 рейса.
«Мы готовы к переговорам в любое время, включая выходные дни, и открыты для новых предложений», — заявляет Энрико Рюмкер, организатор забастовки из профсоюза Verdi.
Администрация аэропортов просит пассажиров проверять заранее статус рейсов.
Verdi добивается повышения почасовой зарплаты в среднем с €11 до 12 для наземного персонала. По тарифному спору было проведено уже несколько раундов переговоров, однако успеха они не принесли. Планируется, что забастовка продлится 25 часов.
Забастовка как способ решения трудовых конфликтов в авиационной сфере стала обычным делом. Особенно широко такой способ применяется в Европе, где сотрудники практически каждой из крупнейших авиакомпаний периодически устраивают забастовки, выдвигая руководству те или иные требования. Мы решили вспомнить 10 крупнейших забастовок в истории авиации.
1. Забастовка Lufthansa
Пожалуй, немецкая Lufthansa является одной из самых «бастующих» авиакомпаний мира, так как регулярно попадает в новостные сюжеты в связи с трудовыми конфликтами сотрудников и руководства компании, которые приводят к масштабным забастовкам сотрудников компании. А
Так, 23 ноября прошлого года профсоюз пилотов авиакомпании Lufthansa объявил о проведении забастовки. Решение о забастовке было принято после того, как профсоюзу и руководству Lufthansa в очередной раз не удалось договориться о повышении зарплаты пилотов. Профсоюз настаивает на повышении зарплаты 5400 пилотам Lufthansa в среднем на 3,7 процента в год до 2017 года включительно. Руководство авиакомпании было готово повысить зарплату на 2,5 процента к 2018 году.
Бортпроводники дочерней компании Lufthansa — Eurowings — провели забастовку накануне, 22 ноября. Она затронула все 23 самолета авиакомпании, выполняющие рейсы из аэропортов Дюссельдорфа и Гамбурга. Забастовка пилотов и бортпроводников авиакомпании Lufthansa была продлена до 24 ноября.
2. Опять Lufthansa и пенсионеры
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Пилоты добиваются улучшения условий для сотрудников, досрочно выходящих на пенсию. Руководство Lufthansa в течение многих месяцев отказывается от компромисса. Эта забастовка стала восьмой в 2014 году. По оценке специалистов, общий ущерб от этих акции составил €80 млн.
3. Air France: крупнейшая забастовка в истории авиакомпании
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В среднем участие в ней приняли 60% летного состава компании (в отдельные дни до 74%; в компании 3760 пилотов). Ежедневно Air France отменяла более половины рейсов (в некоторые дни — более ¾) и несла убытки в €20 млн.
Главное требование бастующих — отказ от реформы авиакомпании, предусматривающей перевод части пилотов в дочернюю
4. Забастовка British Airways в 2010 году
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Спор между профсоюзом Unite, представляющим интересы сотрудников авиакомпании British Airways, и авиаперевозчиком возник в 2009 году
5. Lufthansa: забастовка без результата
Несмотря на огромный ущерб, который, как правило, несет компания в результате забастовок летного персонала, они не всегда приводят к нужному результату бастующих. Бывает и так, что руководство компании не идет на уступки, и бастующим приходится отступить, так было в апреле 2014 года.
6. Забастовка Qantas
29 октября 2011 г. бессрочную забастовку начали пилоты и работники наземных служб австралийской компании Qantas. Однако перерыв в работе компании длился 46 часов. Поскольку уже 30 октября Австралийский арбитражный суд по трудовым спорам ввел запрет на забастовки служащих авиакомпании.
Конфликт между руководством компании и профсоюзами продолжался несколько месяцев в связи с планами масштабной реструктуризации Qantas и сокращением рабочих мест. За это время компании пришлось отменить около 600 рейсов, что затронуло интересы около 68 тыс. пассажиров. По оценкам перевозчика, каждая неделя забастовки стоила Qantas $16 млн, сутки полного простоя — примерно $20 млн. По официальным оценкам, каждый день массовой забастовки стоил экономике Австралии $250 млн.
7. Lufthansa: бастуют бортпроводники
6 ноября 2015 года в Германии началась самая длительная забастовка бортпроводников за всю 60-летнюю историю существования Lufthansa.
Профсоюз UFO, который защищает интересы членов экипажей пассажирских самолетов, не согласился на уступки руководства авиакомпании в ответ на свои требования. Это и стало причиной стачки. Сотрудники Lufthansa начали бастовать во
8. Забастовка Alitalia и отмена 60% рейсов
60% внутренних и международных рейсов отменило руководство авиакомпании Alitalia в связи с 24-часовой забастовкой сотрудников. Ведущие профсоюзы призвали к забастовке в знак протеста против грозящих увольнений и сокращений зарплат в рамках реорганизации компании, находящейся на грани банкротства.
«Alitalia становится банкротом уже в третий раз за последние 10 лет, — говорит представитель профсоюза. — Многие помнят, как в 2008-м нам пообещали новую эру. Но обещанное процветание так и не наступило, в 2014 году мы снова стали банкротами, и сегодня — в третий раз».
По данным местной прессы, Alitalia теряет по миллиону евро в день. Несмотря на обещания руководства представить в кратчайшие сроки новый операционный план, он пока не выработан. Ожидалось, что компания сократит полеты по коротким маршрутам и начнет увольнение персонала. Речь идет, по разным данным, от тысячи до 9 тысяч рабочих мест. Накануне представители профсоюзов отказались принять участие в круглом столе с министром транспорта и инфраструктур Грациано Дельрио.
9. Забастовка пилотов Iberia
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Пилоты, бортпроводники и работники наземных служб выступили против сокращений штата и урезания заработной платы. Руководство Международного авиационного холдинга, в состав которого входит Iberia, планировало сократить в компании 3,8 тыс. человек (19%). В марте стороны достигли договоренности о сокращении 3,1 тыс. сотрудников.
10. Air France — забастовка и Евро-2016
Во Франции 11 июня 2016 года пилоты авиакомпании Air France начали забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплат. В акции протеста приняли участие около 35% сотрудников компании.
Ранее французский профсоюз Force Ouvriere заявлял о намерении сорвать чемпионат Европы по футболу в знак протеста против реформы трудового законодательства во Франции. Ситуация с авиасообщением осложнилась тем, что одновременно с пилотами на забастовку вышли и другие профсоюзы, недовольные реформой.
Забастовки затронули грузоперевозки, общественный транспорт, машины скорой помощи и транспортные средства, занимающиеся сбором мусора. Кроме того, с конца мая в стране проходили забастовки железнодорожников. На фоне забастовок власти предпринимали все возможные усилия, чтобы снизить уровень неудобства, связанного с проведением забастовок. Отмечалось, что стачка обходилась авиакомпании Air France до 5 млн евро в день.