Топ-10 крупнейших забастовок в авиации

Источник: Reuters

В аэропорту Тегель не будут выполнены 455 рейсов, тогда как в Шенефельде отменены 204 рейса.

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«Мы готовы к переговорам в любое время, включая выходные дни, и открыты для новых предложений», — заявляет Энрико Рюмкер, организатор забастовки из профсоюза Verdi. Администрация аэропортов просит пассажиров проверять заранее статус рейсов. Verdi добивается повышения почасовой зарплаты в среднем с €11 до 12 для наземного персонала. По тарифному спору было проведено уже несколько раундов переговоров, однако успеха они не принесли. Планируется, что забастовка продлится 25 часов. Забастовка как способ решения трудовых конфликтов в авиационной сфере стала обычным делом. Особенно широко такой способ применяется в Европе, где сотрудники практически каждой из крупнейших авиакомпаний периодически устраивают забастовки, выдвигая руководству те или иные требования. Мы решили вспомнить 10 крупнейших забастовок в истории авиации. 1. Забастовка Lufthansa из-за зарплаты пилотов

Источник: AP 2017

Пожалуй, немецкая Lufthansa является одной из самых «бастующих» авиакомпаний мира, так как регулярно попадает в новостные сюжеты в связи с трудовыми конфликтами сотрудников и руководства компании, которые приводят к масштабным забастовкам сотрудников компании. А из-за этого, в свою очередь, страдают пассажиры авиакомпании.

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Так, 23 ноября прошлого года профсоюз пилотов авиакомпании Lufthansa объявил о проведении забастовки. Решение о забастовке было принято после того, как профсоюзу и руководству Lufthansa в очередной раз не удалось договориться о повышении зарплаты пилотов. Профсоюз настаивает на повышении зарплаты 5400 пилотам Lufthansa в среднем на 3,7 процента в год до 2017 года включительно. Руководство авиакомпании было готово повысить зарплату на 2,5 процента к 2018 году. Бортпроводники дочерней компании Lufthansa — Eurowings — провели забастовку накануне, 22 ноября. Она затронула все 23 самолета авиакомпании, выполняющие рейсы из аэропортов Дюссельдорфа и Гамбурга. Забастовка пилотов и бортпроводников авиакомпании Lufthansa была продлена до 24 ноября. Из-за забастовки было задержана свыше 876 рейсов. 2. Опять Lufthansa и пенсионеры 2 0—21 октября 2014 года 35-часовую забастовку провели пилоты Lufthansa. Компания отменила 1500 рейсов. Забастовка затронула интересы 200 тыс. пассажиров.

Источник: AP 2017

Пилоты добиваются улучшения условий для сотрудников, досрочно выходящих на пенсию. Руководство Lufthansa в течение многих месяцев отказывается от компромисса. Эта забастовка стала восьмой в 2014 году. По оценке специалистов, общий ущерб от этих акции составил €80 млн. 3. Air France: крупнейшая забастовка в истории авиакомпании 1 5—28 сентября 2014 года бастовали летчики авиакомпании Air France.

Эта забастовка стала крупнейшей в истории французского авиаперевозчика с 1998 г. Она продолжалась 14 дней.

В среднем участие в ней приняли 60% летного состава компании (в отдельные дни до 74%; в компании 3760 пилотов). Ежедневно Air France отменяла более половины рейсов (в некоторые дни — более ¾) и несла убытки в €20 млн.

Источник: Reuters

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Главное требование бастующих — отказ от реформы авиакомпании, предусматривающей перевод части пилотов в дочернюю лоукост-компанию Transavia. Летчики требовали, чтобы при смене места работы им был гарантирован нынешний уровень зарплат и социальных гарантий. В результате Air France была вынуждена пойти на уступки, заявив о готовности отложить вызвавшую протесты реформу. Забастовка принесла компании убытки в размере €320−350 млн в третьем квартале, по итогам года она может не досчитаться порядка €500 млн. 4. Забастовка British Airways в 2010 году 2 0—22 марта и 27—30 марта 2010 года экипажи крупнейшей британской авиакомпании British Airways (BA) провели две забастовки в знак протеста против изменений условий труда.

Источник: Reuters

Спор между профсоюзом Unite, представляющим интересы сотрудников авиакомпании British Airways, и авиаперевозчиком возник в 2009 году из-за планов компании сократить количество членов экипажа на дальних рейсах с 15 до 14 и заморозить на два года рост заработной платы. В результате двух забастовок были отменены сотни рейсов, что обошлось компании в десятки миллионов фунтов стерлингов. Только за первую забастовку компания потеряла более 20 млн фунтов стерлингов. 5. Lufthansa: забастовка без результата Несмотря на огромный ущерб, который, как правило, несет компания в результате забастовок летного персонала, они не всегда приводят к нужному результату бастующих. Бывает и так, что руководство компании не идет на уступки, и бастующим приходится отступить, так было в апреле 2014 года.

Источник: Reuters

2—4 апреля 2014 г. забастовку провели пилоты Lufthansa, Lufthansa Cargo и Germanwings. Были отменены 3,8 тыс. рейсов, оказались нарушены планы 425 тыс. пассажиров. Пилоты требовали повышения заработной платы на 10% и улучшения условий труда. Поводом для стачки стала отмена пенсий, которые ранее выплачивались им при переводе на другую работу и позволяли досрочно разорвать трудовой договор. В акции протеста приняли участие 5,4 тыс. человек. Финансовый ущерб авиакомпании оценивается в €50−80 млн. Lufthansa отказалась идти навстречу требованиям бастующих. 6. Забастовка Qantas 29 октября 2011 г. бессрочную забастовку начали пилоты и работники наземных служб австралийской компании Qantas. Однако перерыв в работе компании длился 46 часов. Поскольку уже 30 октября Австралийский арбитражный суд по трудовым спорам ввел запрет на забастовки служащих авиакомпании.

Источник: AP 2017

Конфликт между руководством компании и профсоюзами продолжался несколько месяцев в связи с планами масштабной реструктуризации Qantas и сокращением рабочих мест. За это время компании пришлось отменить около 600 рейсов, что затронуло интересы около 68 тыс. пассажиров. По оценкам перевозчика, каждая неделя забастовки стоила Qantas $16 млн, сутки полного простоя — примерно $20 млн. По официальным оценкам, каждый день массовой забастовки стоил экономике Австралии $250 млн. 7. Lufthansa: бастуют бортпроводники 6 ноября 2015 года в Германии началась самая длительная забастовка бортпроводников за всю 60-летнюю историю существования Lufthansa.

Источник: AP 2017

Профсоюз UFO, который защищает интересы членов экипажей пассажирских самолетов, не согласился на уступки руководства авиакомпании в ответ на свои требования. Это и стало причиной стачки. Сотрудники Lufthansa начали бастовать во Франкфурте-на-Майне и Дюссельдорфе. В аэропортах этих городов находятся центры дислокации бортпроводников. Было отменено около 400 рейсов, в том числе в Москву и в Санкт-Петербург. Забастовка прекратилась лишь 25 ноября. Забастовка бортпроводников Lufthansa была отменена, поскольку профсоюз и представители работодателя договорились о промежуточном решении тарифного конфликта. 8. Забастовка Alitalia и отмена 60% рейсов 60% внутренних и международных рейсов отменило руководство авиакомпании Alitalia в связи с 24-часовой забастовкой сотрудников. Ведущие профсоюзы призвали к забастовке в знак протеста против грозящих увольнений и сокращений зарплат в рамках реорганизации компании, находящейся на грани банкротства.

Источник: AP 2017

«Alitalia становится банкротом уже в третий раз за последние 10 лет, — говорит представитель профсоюза. — Многие помнят, как в 2008-м нам пообещали новую эру. Но обещанное процветание так и не наступило, в 2014 году мы снова стали банкротами, и сегодня — в третий раз». По данным местной прессы, Alitalia теряет по миллиону евро в день. Несмотря на обещания руководства представить в кратчайшие сроки новый операционный план, он пока не выработан. Ожидалось, что компания сократит полеты по коротким маршрутам и начнет увольнение персонала. Речь идет, по разным данным, от тысячи до 9 тысяч рабочих мест. Накануне представители профсоюзов отказались принять участие в круглом столе с министром транспорта и инфраструктур Грациано Дельрио. 9. Забастовка пилотов Iberia 1 8—22 февраля и 4—8 марта 2013 г. в результате 10 дней забастовки сотрудников испанской авиакомпании Iberia было отменено около 2,5 тыс. рейсов, убытки компании составили более €30 млн.

Источник: AP 2017

Пилоты, бортпроводники и работники наземных служб выступили против сокращений штата и урезания заработной платы. Руководство Международного авиационного холдинга, в состав которого входит Iberia, планировало сократить в компании 3,8 тыс. человек (19%). В марте стороны достигли договоренности о сокращении 3,1 тыс. сотрудников. 10. Air France — забастовка и Евро-2016 Во Франции 11 июня 2016 года пилоты авиакомпании Air France начали забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплат. В акции протеста приняли участие около 35% сотрудников компании. Из-за забастовки был отменен каждый пятый рейс Air France.

Источник: AP 2017