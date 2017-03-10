Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Индии не нравится российский истребитель 5-го поколения – СМИ
СМИ: РФ создает «пузырь» против НАТО в Черном море
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Фестиваль весны в Индии
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
22:33 (мск), источник: Вести.Ру

Топ-10 крупнейших забастовок в авиации

Москва, 10 марта — «Вести. Экономика». Почти все авиарейсы отменены в двух аэропортах Берлина из-за забастовки работников наземных служб, требующих увеличения зарплаты, сообщает агентство Reuters.

Источник: Reuters

В аэропорту Тегель не будут выполнены 455 рейсов, тогда как в Шенефельде отменены 204 рейса.

Читайте также
Стюардессы рассказали о самых странных происшествиях в своей практике

«Мы готовы к переговорам в любое время, включая выходные дни, и открыты для новых предложений», — заявляет Энрико Рюмкер, организатор забастовки из профсоюза Verdi.

Администрация аэропортов просит пассажиров проверять заранее статус рейсов.

Verdi добивается повышения почасовой зарплаты в среднем с €11 до 12 для наземного персонала. По тарифному спору было проведено уже несколько раундов переговоров, однако успеха они не принесли. Планируется, что забастовка продлится 25 часов.

Забастовка как способ решения трудовых конфликтов в авиационной сфере стала обычным делом. Особенно широко такой способ применяется в Европе, где сотрудники практически каждой из крупнейших авиакомпаний периодически устраивают забастовки, выдвигая руководству те или иные требования. Мы решили вспомнить 10 крупнейших забастовок в истории авиации.

1. Забастовка Lufthansa из-за зарплаты пилотов

Источник: AP 2017

Пожалуй, немецкая Lufthansa является одной из самых «бастующих» авиакомпаний мира, так как регулярно попадает в новостные сюжеты в связи с трудовыми конфликтами сотрудников и руководства компании, которые приводят к масштабным забастовкам сотрудников компании. А из-за этого, в свою очередь, страдают пассажиры авиакомпании.

Читайте также
Пилот самолета рассказал о самых пугающих ситуациях на работе

Так, 23 ноября прошлого года профсоюз пилотов авиакомпании Lufthansa объявил о проведении забастовки. Решение о забастовке было принято после того, как профсоюзу и руководству Lufthansa в очередной раз не удалось договориться о повышении зарплаты пилотов. Профсоюз настаивает на повышении зарплаты 5400 пилотам Lufthansa в среднем на 3,7 процента в год до 2017 года включительно. Руководство авиакомпании было готово повысить зарплату на 2,5 процента к 2018 году.

Бортпроводники дочерней компании Lufthansa — Eurowings — провели забастовку накануне, 22 ноября. Она затронула все 23 самолета авиакомпании, выполняющие рейсы из аэропортов Дюссельдорфа и Гамбурга. Забастовка пилотов и бортпроводников авиакомпании Lufthansa была продлена до 24 ноября. Из-за забастовки было задержана свыше 876 рейсов.

2. Опять Lufthansa и пенсионеры

20—21 октября 2014 года 35-часовую забастовку провели пилоты Lufthansa. Компания отменила 1500 рейсов. Забастовка затронула интересы 200 тыс. пассажиров.

Источник: AP 2017

Пилоты добиваются улучшения условий для сотрудников, досрочно выходящих на пенсию. Руководство Lufthansa в течение многих месяцев отказывается от компромисса. Эта забастовка стала восьмой в 2014 году. По оценке специалистов, общий ущерб от этих акции составил €80 млн.

3. Air France: крупнейшая забастовка в истории авиакомпании

15—28 сентября 2014 года бастовали летчики авиакомпании Air France.

Эта забастовка стала крупнейшей в истории французского авиаперевозчика с 1998 г. Она продолжалась 14 дней.

В среднем участие в ней приняли 60% летного состава компании (в отдельные дни до 74%; в компании 3760 пилотов). Ежедневно Air France отменяла более половины рейсов (в некоторые дни — более ¾) и несла убытки в €20 млн.

Источник: Reuters
Читайте также
Бортпроводники назвали десять самых раздражающих вопросов от пассажиров

Главное требование бастующих — отказ от реформы авиакомпании, предусматривающей перевод части пилотов в дочернюю лоукост-компанию Transavia. Летчики требовали, чтобы при смене места работы им был гарантирован нынешний уровень зарплат и социальных гарантий. В результате Air France была вынуждена пойти на уступки, заявив о готовности отложить вызвавшую протесты реформу. Забастовка принесла компании убытки в размере €320−350 млн в третьем квартале, по итогам года она может не досчитаться порядка €500 млн.

4. Забастовка British Airways в 2010 году

20—22 марта и 27—30 марта 2010 года экипажи крупнейшей британской авиакомпании British Airways (BA) провели две забастовки в знак протеста против изменений условий труда.

Источник: Reuters

Спор между профсоюзом Unite, представляющим интересы сотрудников авиакомпании British Airways, и авиаперевозчиком возник в 2009 году из-за планов компании сократить количество членов экипажа на дальних рейсах с 15 до 14 и заморозить на два года рост заработной платы. В результате двух забастовок были отменены сотни рейсов, что обошлось компании в десятки миллионов фунтов стерлингов. Только за первую забастовку компания потеряла более 20 млн фунтов стерлингов.

5. Lufthansa: забастовка без результата

Несмотря на огромный ущерб, который, как правило, несет компания в результате забастовок летного персонала, они не всегда приводят к нужному результату бастующих. Бывает и так, что руководство компании не идет на уступки, и бастующим приходится отступить, так было в апреле 2014 года.

Источник: Reuters

2—4 апреля 2014 г. забастовку провели пилоты Lufthansa, Lufthansa Cargo и Germanwings. Были отменены 3,8 тыс. рейсов, оказались нарушены планы 425 тыс. пассажиров. Пилоты требовали повышения заработной платы на 10% и улучшения условий труда. Поводом для стачки стала отмена пенсий, которые ранее выплачивались им при переводе на другую работу и позволяли досрочно разорвать трудовой договор. В акции протеста приняли участие 5,4 тыс. человек. Финансовый ущерб авиакомпании оценивается в €50−80 млн. Lufthansa отказалась идти навстречу требованиям бастующих.

6. Забастовка Qantas

29 октября 2011 г. бессрочную забастовку начали пилоты и работники наземных служб австралийской компании Qantas. Однако перерыв в работе компании длился 46 часов. Поскольку уже 30 октября Австралийский арбитражный суд по трудовым спорам ввел запрет на забастовки служащих авиакомпании.

Источник: AP 2017

Конфликт между руководством компании и профсоюзами продолжался несколько месяцев в связи с планами масштабной реструктуризации Qantas и сокращением рабочих мест. За это время компании пришлось отменить около 600 рейсов, что затронуло интересы около 68 тыс. пассажиров. По оценкам перевозчика, каждая неделя забастовки стоила Qantas $16 млн, сутки полного простоя — примерно $20 млн. По официальным оценкам, каждый день массовой забастовки стоил экономике Австралии $250 млн.

7. Lufthansa: бастуют бортпроводники

6 ноября 2015 года в Германии началась самая длительная забастовка бортпроводников за всю 60-летнюю историю существования Lufthansa.

Источник: AP 2017

Профсоюз UFO, который защищает интересы членов экипажей пассажирских самолетов, не согласился на уступки руководства авиакомпании в ответ на свои требования. Это и стало причиной стачки. Сотрудники Lufthansa начали бастовать во Франкфурте-на-Майне и Дюссельдорфе. В аэропортах этих городов находятся центры дислокации бортпроводников. Было отменено около 400 рейсов, в том числе в Москву и в Санкт-Петербург. Забастовка прекратилась лишь 25 ноября. Забастовка бортпроводников Lufthansa была отменена, поскольку профсоюз и представители работодателя договорились о промежуточном решении тарифного конфликта.

8. Забастовка Alitalia и отмена 60% рейсов

60% внутренних и международных рейсов отменило руководство авиакомпании Alitalia в связи с 24-часовой забастовкой сотрудников. Ведущие профсоюзы призвали к забастовке в знак протеста против грозящих увольнений и сокращений зарплат в рамках реорганизации компании, находящейся на грани банкротства.

Источник: AP 2017

«Alitalia становится банкротом уже в третий раз за последние 10 лет, — говорит представитель профсоюза. — Многие помнят, как в 2008-м нам пообещали новую эру. Но обещанное процветание так и не наступило, в 2014 году мы снова стали банкротами, и сегодня — в третий раз».

По данным местной прессы, Alitalia теряет по миллиону евро в день. Несмотря на обещания руководства представить в кратчайшие сроки новый операционный план, он пока не выработан. Ожидалось, что компания сократит полеты по коротким маршрутам и начнет увольнение персонала. Речь идет, по разным данным, от тысячи до 9 тысяч рабочих мест. Накануне представители профсоюзов отказались принять участие в круглом столе с министром транспорта и инфраструктур Грациано Дельрио.

9. Забастовка пилотов Iberia

18—22 февраля и 4—8 марта 2013 г. в результате 10 дней забастовки сотрудников испанской авиакомпании Iberia было отменено около 2,5 тыс. рейсов, убытки компании составили более €30 млн.

Источник: AP 2017

Пилоты, бортпроводники и работники наземных служб выступили против сокращений штата и урезания заработной платы. Руководство Международного авиационного холдинга, в состав которого входит Iberia, планировало сократить в компании 3,8 тыс. человек (19%). В марте стороны достигли договоренности о сокращении 3,1 тыс. сотрудников.

10. Air France — забастовка и Евро-2016

Во Франции 11 июня 2016 года пилоты авиакомпании Air France начали забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплат. В акции протеста приняли участие около 35% сотрудников компании. Из-за забастовки был отменен каждый пятый рейс Air France.

Источник: AP 2017

Ранее французский профсоюз Force Ouvriere заявлял о намерении сорвать чемпионат Европы по футболу в знак протеста против реформы трудового законодательства во Франции. Ситуация с авиасообщением осложнилась тем, что одновременно с пилотами на забастовку вышли и другие профсоюзы, недовольные реформой.

Забастовки затронули грузоперевозки, общественный транспорт, машины скорой помощи и транспортные средства, занимающиеся сбором мусора. Кроме того, с конца мая в стране проходили забастовки железнодорожников. На фоне забастовок власти предпринимали все возможные усилия, чтобы снизить уровень неудобства, связанного с проведением забастовок. Отмечалось, что стачка обходилась авиакомпании Air France до 5 млн евро в день.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тройное убийство: неизвестные жестоко убили семью бизнесмена
Путин пообещал вернуть в Россию турецких рабочих
Россия приостановила поставки дизельного топлива на Украину
О причинах смерти Чуркина не будут сообщать публично
Сечин подтвердил уход из «Роснефти» главы службы безопасности
События недели в фотографиях
Явлинский предложил партии «повернуться лицом к народу»
Цены на нефть усилили темпы снижения
Спорт
Моуринью в гостях у бывших: анонс футбольного уик-энда Рассказываем о наиболее интересных матчах ближайших дней
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь