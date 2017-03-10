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16:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

УФАС аннулировало закупку аэропорта Иркутска на оценку имущества

Решение принято в связи с установлением завышенных требований, ограничивающих число участников тендера.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области признала обоснованной жалобу на АО «Международный Аэропорт Иркутск» в связи с установлением завышенных требований, ограничивающих число участников закупки на оценку имущества. Администрации воздушной гавани выдано предписание об аннулировании итогов тендера. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, АО «Международный аэропорт Иркутск» 1 февраля объявило аукцион на проведение оценки собственного имущества почти за 1,6 млн рублей. Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов по запросу предложений на оказание услуги по оценке имущества аэропорта состоялось 16 февраля. По его итогам победителем признали «НЭО Центр». Цена, предложенная компанией, составила 490 тысяч рублей. Однако договор с победителем тендера не был заключен в связи с жалобой в УФАС.

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