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18:11 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Более 23 млн рублей выделено для образовательных учреждений Дона

Более 23 млн рублей выделено из резервного фонда бюджета Ростовской области для образовательных учреждений в Орловском, Милютинском и Мартыновском районах, сообщается на сайте донского правительства.

Более 15 млн рублей из выделенной суммы пойдет на капремонт путей эвакуации в десяти школах и шести детсадах Мартыновского района. Все работы планируется выполнить в течение летних каникул.

Свыше 4,8 млн рублей выделено для двух школ и двух детских садов Милютинского района. На территории школ в хуторах Новодмитриевский и Сулинский установят теневые навесы, а в детсадах в хуторах Николаевка и Новодмириевский отремонтируют и благоустроят игровые площадки.

Около 2,7 млн рублей затратят на разработку проектно-сметной документации для установки модульной котельной в Орловском казачьем кадетском корпусе.

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