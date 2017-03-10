Более 23 млн рублей выделено для образовательных учреждений Дона

Более 15 млн рублей из выделенной суммы пойдет на капремонт путей эвакуации в десяти школах и шести детсадах Мартыновского района. Все работы планируется выполнить в течение летних каникул.

Свыше 4,8 млн рублей выделено для двух школ и двух детских садов Милютинского района. На территории школ в хуторах Новодмитриевский и Сулинский установят теневые навесы, а в детсадах в хуторах Николаевка и Новодмириевский отремонтируют и благоустроят игровые площадки.