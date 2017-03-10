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16:25 (мск), источник: ТАСС

Субсидированные авиаперевозки в Крым начнутся 15 мая

В 2017 году в программу также включены три новых маршрута — в Сочи, Орск и Сыктывкар.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Субсидируемые авиаперевозки в Симферополь и обратно начнутся 15 мая, сообщил журналистам руководитель Росавиации Александр Нерадько. Это на полмесяца раньше, чем в 2016 году.

Также в программу будут включены три новых маршрута. При этом объем финансирования программы субсидирования планируется увеличить с 453 млн рублей до 475 млн рублей.

«Полеты в Крым планируется начать не 1 июня, как в предыдущие годы, а с 15 мая, и (они продлятся — прим. ТАСС) до 1 ноября. Маршрутная сеть увеличится на 3 направления — до 61 направления. Среди новых городов: Сочи, Орск и Сыктывкар. Бюджетное финансирование составит 475 млн рублей», — сказал Нерадько.

В 2016 году в рамках программы субсидирования перелетов в Крым было перевезено 117,4 млн пассажиров. Субсидирование осуществлялось по 36 маршрутам (из предложенных 58 направлений).

Полеты в Калининград

Также новые маршруты появится в рамках программы субсидирования полетов в Калининград.

«Программа субсидирования полетов в Калининград расширяет свое действие на новые города — это Сочи, Екатеринбург, Мурманск и Архангельск. На ее реализацию направлено 370 млн рублей», — уточнил Нерадько.

В прошлом году финансирование программы составило 364,4 млн рублей, перевозки осуществляли 6 авиакомпаний по 2 маршрутам.

Субсидии для Дальнего Востока.

«Особый упор будет делаться на развитии перевозок на Дальний Восток и внутри Дальневосточного федерального округа. Программа субсидирования прирастет тремя новыми маршрутами из Красноярска в Благовещенск, Хабаровск и Иркутск. На этот год выделено 2,95 млрд рублей», — сообщил Нерадько.

Как сообщалось ранее, программа субсидирования авиаперевозок в 2017 году сокращена с 8,76 млрд рублей до 7,3 млрд рублей. В 2016 году в России действовало пять программ субсидирования авиаперевозок: субсидирование региональных перевозок, перевозок на Дальний Восток, в Крым, Калининград и в Приволжском федеральном округе (последняя не будет действовать в 2017 году).

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