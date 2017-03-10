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16:34 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде открылось новое «бизнес-окно»

Новое «единое окно», открывшееся при поддержке регионального комитета экономической политики и развития на базе Волгоградской торгово-промышленной палаты, стало тринадцатым в области.

Источник: РИАЦ

Подобные «окна» работают в Волгограде, Волжском, Фролово, Михайловке и Камышине. «Бизнес-окно» делает доступнее получение государственных и муниципальных услуг, а также является частью большой работы по улучшению инвестиционного климата в регионе.

— Федеральная и региональная власти оказывают финансовую и нефинансовую поддержку бизнес-сообществу. Однако сами предприниматели зачастую не знают куда обратиться за поддержкой. И подобные «бизнес-окна» становятся площадкой для диалога с предпринимателями и позволяют устранить административные барьеры, которые мешают развивать свое дело, — отметил заместитель губернатора Волгоградской области, председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Александр Сиваков.

Предприниматели могут получить здесь более 130 государственных и муниципальных услуг: от регистрации юрлица до получения лицензий. Кроме того, в этом окне бизнесмены смогут воспользоваться услугами Волгоградской торгово-промышленной палаты (ВТПП). Предприниматели уже оценили удобство и качество работы нового «единого окна».

— Я обратилась в «окно» в торгово-промышленной палате за услугой по подбору помещения для аренды. Это очень удобно, что такое место появилось практически в шаговой доступности и услуги оказываются профессионально и быстро: я подала заявку на оказание услуги и в течение трех дней будет готов результат. Причем можно получить услугу в электронном виде, что удобно в наше время, — поделилась индивидуальный предприниматель Юлия Плохих.

Добавим, что развитие институтов поддержки предпринимательства является одним из приоритетных направлений работы региональной власти. Только за первые два месяца 2017 года структурные подразделения экономического блока обладминистрации оказали помощь более 300 представителям МСП. Около 200 предпринимателей с начала года воспользовались услугами Центра поддержки экспорта, Центра инжиниринга, Корпорации развития Волгоградской области.

— Задача стоит не только создавать оптимальные условия для работы бизнеса, но и поменять ряд законопроектов, которые будут направлены на увеличение инвестиционной привлекательности региона. Мы успешно этим занимаемся. Так, в 2016 году мы предоставили предпринимателям льготы на сумму 590 млн рублей. В 2017 году эта сумма увеличится вдвое и достигнет порядка миллиарда рублей, который в виде различных льгот будет предоставляться предпринимателям. И работу в этом направлении мы планируем продолжать, — добавил председатель комитета по экономической политике Волгоградской областной думы Руслан Шарифов.

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