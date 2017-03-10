В Минфине рассказали об итогах встречи Силуанова с валютными заемщиками

В ведомстве отметили, что курс помощи будет направлен именно на валютных ипотечников. В Минфине подчеркнули, что большая часть россиян, у которых возникли трудности, уже воспользовались программой поддержки Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.

В Минфине подчеркнули, что «по итогам приема решений или поручений о подготовке или поддержке законодательных инициатив о введении мораториев на погашение ипотеки, о частичном списании задолженности по кредитам в иностранной валюте или об изменении условий обращения взыскания на заложенное имущество не давалось».

Москва - дорогой город, но и в ней можно найти приемлемые по цене варианты

Ранее одна из активисток группы валютных ипотечников Ирина Ости рассказала РБК, что в ходе встречи с Силуановым 10 марта он заявил о готовности изменить действующую программу Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и переориентировать ее на решение проблем валютных ипотечников. По ее словам, основой участия в программе помощи станет наличие обязательств по целевому ипотечному жилищному кредиту, исчисленному в валюте и принятому в период до конца 2014 года.

Ости сказала, что Силуанов для решения данной проблемы привлечет банки. Она отметила, что по обновленной программе помощи будут списаны пени, штраф и накопленные просроченные проценты, а каждый месяц заемщик будет обязан платить не более 50% от зарплаты. Ости рассказала, что в программе помощи можно будет принять участие только один раз и по одному ипотечному кредиту.