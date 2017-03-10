В Минфине рассказали об итогах встречи Силуанова с валютными заемщиками

В ведомстве отметили, что курс помощи будет направлен именно на валютных ипотечников. В Минфине подчеркнули, что большая часть россиян, у которых возникли трудности, уже воспользовались программой поддержки Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.
«Кроме того, в ходе встречи обсуждался индивидуальный вопрос реструктуризации валютного ипотечного кредита заемщика с одним из банков», — отметили в ведомстве.
В Минфине рассказали, что Силуанов пообещал провести переговоры с банком о возможности реструктуризации кредита в рамках действующей программы помощи ипотечным заемщикам.
В Минфине подчеркнули, что «по итогам приема решений или поручений о подготовке или поддержке законодательных инициатив о введении мораториев на погашение ипотеки, о частичном списании задолженности по кредитам в иностранной валюте или об изменении условий обращения взыскания на заложенное имущество не давалось».
Ранее одна из активисток группы валютных ипотечников Ирина Ости рассказала РБК, что в ходе встречи с Силуановым 10 марта он заявил о готовности изменить действующую программу Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и переориентировать ее на решение проблем валютных ипотечников. По ее словам, основой участия в программе помощи станет наличие обязательств по целевому ипотечному жилищному кредиту, исчисленному в валюте и принятому в период до конца 2014 года.
Ости сказала, что Силуанов для решения данной проблемы привлечет банки. Она отметила, что по обновленной программе помощи будут списаны пени, штраф и накопленные просроченные проценты, а каждый месяц заемщик будет обязан платить не более 50% от зарплаты. Ости рассказала, что в программе помощи можно будет принять участие только один раз и по одному ипотечному кредиту.
На ее слова представитель пресс-службы Минфина Андрей Лавров заявил РБК, что в перечисленных тезисах Остиной «есть ошибки и искажения того, о чем говорил министр». По его словам, некоторых вещей Силуанов не говорил вообще.