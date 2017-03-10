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16:39 (мск), источник: РБК

В Минфине рассказали об итогах встречи Силуанова с валютными заемщиками

Министр финансов Антон Силуанов по итогам встречи с валютными заемщиками в Москве дал поручение представить дополнительные предложения о настройке действующей системы поддержки ипотечных заемщиков. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов.

Источник: РИА "Новости"
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В ведомстве отметили, что курс помощи будет направлен именно на валютных ипотечников. В Минфине подчеркнули, что большая часть россиян, у которых возникли трудности, уже воспользовались программой поддержки Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.

«Кроме того, в ходе встречи обсуждался индивидуальный вопрос реструктуризации валютного ипотечного кредита заемщика с одним из банков», — отметили в ведомстве.

В Минфине рассказали, что Силуанов пообещал провести переговоры с банком о возможности реструктуризации кредита в рамках действующей программы помощи ипотечным заемщикам.

В Минфине подчеркнули, что «по итогам приема решений или поручений о подготовке или поддержке законодательных инициатив о введении мораториев на погашение ипотеки, о частичном списании задолженности по кредитам в иностранной валюте или об изменении условий обращения взыскания на заложенное имущество не давалось».

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Ранее одна из активисток группы валютных ипотечников Ирина Ости рассказала РБК, что в ходе встречи с Силуановым 10 марта он заявил о готовности изменить действующую программу Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и переориентировать ее на решение проблем валютных ипотечников. По ее словам, основой участия в программе помощи станет наличие обязательств по целевому ипотечному жилищному кредиту, исчисленному в валюте и принятому в период до конца 2014 года.

Ости сказала, что Силуанов для решения данной проблемы привлечет банки. Она отметила, что по обновленной программе помощи будут списаны пени, штраф и накопленные просроченные проценты, а каждый месяц заемщик будет обязан платить не более 50% от зарплаты. Ости рассказала, что в программе помощи можно будет принять участие только один раз и по одному ипотечному кредиту.

На ее слова представитель пресс-службы Минфина Андрей Лавров заявил РБК, что в перечисленных тезисах Остиной «есть ошибки и искажения того, о чем говорил министр». По его словам, некоторых вещей Силуанов не говорил вообще.

Комментарии
1
А Б
Сама по себе идея помощи валютным заёмщикам, особенно физическим лицам, оформившим ипотечные кредиты в валюте, заслуживает одобрения, однако выдвинута она довольно поздно, мягко говоря. Проблемы у тех, кто брал кредиты в валюте для приобретения жилья, возникли уже несколько лет тому назад.
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