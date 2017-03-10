Муниципалитеты задолжали по выплатам за госконтракты 34 млн руб

По итогам прокурорской проверки, проведённой в период с июля 2015 года по начало марта 2017 года, надзорным ведомством было внесено 100 представлений главам муниципалитетов и муниципальным учреждениям. 67 должностных лиц признаны виновными и привлечены к дисциплинарной ответственности. Возбуждены три дела об административных правонарушениях.

Задолженность перед подрядчиками частично (в размере 144 млн руб.) была погашена.

В числе должников оказались Александровск, Губаха, Кизел, Краснокамск, Пермь, Берёзовский, Большесосновскоий, Верещагинский, Гайнский, Карагайский, Кишертский, Косинский, Кочёвский, Октябрьский и другие районы.