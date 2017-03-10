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16:33 (мск), источник: ИА REGNUM

Российские силовики ждут от Воронежского авиазавода 100 самолетов Ил-112 В

Первый легкий транспортный самолет, собранный воронежскими авиастроителями, поднимется в небо в июле.

Потребность всех силовых структур Российской Федерации в легких военно-транспортных самолетах Ил-112 В, сборка которых ведется на Воронежском авиазаводе, составляет более сотни машин. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства обороны РФ, заявил заместитель главы ведомства Юрий Борисов в ходе визита на предприятие 10 марта.

«Мы будем ежегодно закупать столько таких самолетов, сколько сможет сделать завод. Заводчане планируют довести производство до 12 машин в год. Потребность в этих машинах очень большая, так как парк Ан-26 морально устарел и выходит из строя», — сказал Юрий Борисов.

«Я думаю, что обязательства, взятые Воронежским объединением перед президентом РФ, будут, безусловно, выполнены. Сейчас делается все возможное и невозможное, и я уверен, что будет сделано все, чтобы легкий военно-транспортный самолет Ил-112 В был готов совершить первый полет в июле текущего года», — отметил Юрий Борисов.

Кроме того, замминистра сообщил, что в этом году Воздушно-космические силы России получат три ближнемагистральных самолета Ан-148. Борисов напомнил, что всего по контракту воронежский завод должен поставить 15 самолетов, созданных в кооперации с украинским КБ «Антонов». На данный момент осталось поставить заказчику пять самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года специалисты Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) завершили сборку фюзеляжа Ил-112, а в феврале самолет поступил в цех окончательной сборки.

На крыло первый Ил-112 В должен встать в июле 2017 года.

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО, входит в состав «Объединенной авиастроительной корпорации») основано в 1932 году. Специализируется на выпуске широкофюзеляжных лайнеров Ил-96−300, Ил-96−400, ближнемагистральных самолетов Ан-148.

ВАСО было выбрано основным производителем легких военно-транспортных самолетов Ил-112 В, которые создаются на замену Ан-24 и Ан-26. Ил-112 В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации машины. Его общая грузоподъемность составляет шесть тонн.

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