Российские силовики ждут от Воронежского авиазавода 100 самолетов Ил-112 В
Первый легкий транспортный самолет, собранный воронежскими авиастроителями, поднимется в небо в июле.
Первый легкий транспортный самолет, собранный воронежскими авиастроителями, поднимется в небо в июле.
Потребность всех силовых структур Российской Федерации в легких
«Мы будем ежегодно закупать столько таких самолетов, сколько сможет сделать завод. Заводчане планируют довести производство до 12 машин в год. Потребность в этих машинах очень большая, так как парк Ан-26 морально устарел и выходит из строя», — сказал Юрий Борисов.
«Я думаю, что обязательства, взятые Воронежским объединением перед президентом РФ, будут, безусловно, выполнены. Сейчас делается все возможное и невозможное, и я уверен, что будет сделано все, чтобы легкий
Кроме того, замминистра сообщил, что в этом году
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года специалисты Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) завершили сборку фюзеляжа Ил-112, а в феврале самолет поступил в цех окончательной сборки.
На крыло первый Ил-112 В должен встать в июле 2017 года.
ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО, входит в состав «Объединенной авиастроительной корпорации») основано в 1932 году. Специализируется на выпуске широкофюзеляжных лайнеров Ил-96−300, Ил-96−400, ближнемагистральных самолетов Ан-148.
ВАСО было выбрано основным производителем легких