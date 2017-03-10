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17:59 (мск), источник: ТАСС

Четвертый за год самородок весом более 1 кг нашли на янтарном карьере под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Самородок янтаря весом 1 кг 225 граммов обнаружили сотрудники Калининградского янтарного комбината (КЯК) на карьере в поселке Янтарный под Калининградом, где ведется промышленная добыча минерала. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь комбината Анна Манахова.

«Самородок светло-матового оттенка нашли 10 марта, его вес 1 кг 225 граммов», — сказала Манахова, добавив, что с начала промыслового сезона этого года, официально открытого 1 марта, это уже четвертый крупный камень, добытый предприятием.

Самый крупный за 30 лет самородок весом 3,18 кг был найден 6 марта. 1 марта работниками комбината был обнаружен самородок весом 2,36 кг, а на следующий день камень весом 1,3 кг. Все четыре самородка переданы на склад комбината.

Оценку их уникальности дадут эксперты Гохрана, после чего будет приниматься решение об их дальнейшей судьбе, сообщила собеседница агентства. Они могут быть либо переданы на государственное хранение, либо проданы с аукциона.

КЯК возобновил добычу янтаря после зимнего перерыва. План на 2017 год составляет 450 тонн, что на 43% больше показателя 2016 года — 315 тонн. Янтарные самородки весом свыше 1 кг добываются комбинатом не чаще 10−12 раз в год, сообщили на предприятии. Самым крупным самородком в 2016 году стал камень весом 2,7 кг.

В Калининградской области сосредоточено до 90% мировых запасов янтаря, возраст которого — около 50 млн лет. Запасы на Приморском и Пальмникенском месторождениях составляют 116 тыс. тонн. КЯК является единственным легальным добытчиком минерала в регионе. Предприятие обеспечивает 65% добычи и промышленной переработки минерала, поступающего на мировой рынок.

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