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17:49 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Россия приостановила поставки дизтоплива на Украину

Трубопроводные поставки российского дизельного топлива на Украину приостановлены из-за того, что у экспортеров нет документов, которые выдает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Дизтопливо не поставляется уже в течение месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в отрасли.

Источник: Reuters

В пресс-службе Министерства энергетики агентству заявили, что у России нет межправительственных соглашений по поставкам нефтепродуктов в Венгрию и на Украину.

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«Поставки дизельного топлива в указанных направлениях осуществляются хозяйствующими субъектами исходя из экономической целесообразности, соответственно говорить о прекращении поставок Российской Федерацией не корректно», — отметили в ведомстве. В министерстве сообщили, что, по данным «Транснефти», поставки были приостановлены 8 февраля 2017 года из-за перезаключения контрактов на экспорт.

По информации пресс-службы Минэнерго, нефтепродукты, предназначенные для поставки в направлении Украины, сейчас перераспределяются по другим направлениям, в частности, в Приморск и Новороссийск. Комментарий представителя ФСТЭК агентству получить не удалось.

Напомним, в сентябре прошлого года Россия уже приостанавливала поставки дизельного топлива на Украину. Тогда это произошло «в целях обеспечения законодательства РФ в области экспортного контроля». В октябре «Траснефть» возобновила прокачку дизельного топлива на украинскую территорию. Это произошло после того, как была получена оформленная должным образом таможенная декларация из Центральной энергетической таможни.

Комментарии
1
эльшат мехтиев
Двигатели будут чище.
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