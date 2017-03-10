Россия приостановила поставки дизтоплива на Украину
Трубопроводные поставки российского дизельного топлива на Украину приостановлены
Трубопроводные поставки российского дизельного топлива на Украину приостановлены
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«Поставки дизельного топлива в указанных направлениях осуществляются хозяйствующими субъектами исходя из экономической целесообразности, соответственно говорить о прекращении поставок Российской Федерацией не корректно», — отметили в ведомстве. В министерстве сообщили, что, по данным «Транснефти», поставки были приостановлены 8 февраля 2017 года
По информации
Напомним, в сентябре прошлого года Россия уже приостанавливала поставки дизельного топлива на Украину. Тогда это произошло «в целях обеспечения законодательства РФ в области экспортного контроля». В октябре «Траснефть» возобновила прокачку дизельного топлива на украинскую территорию. Это произошло после того, как была получена оформленная должным образом таможенная декларация из Центральной энергетической таможни.