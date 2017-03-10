Татарстан занял второе место среди субъектов РФ в рейтинге энергоэффективности
(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Татарстан занял второе место (после
(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Татарстан занял второе место (после
Такие результаты озвучил директор Центра энергосберегающих технологий РТ Евгений Мартынов на совместном заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ и Комиссии по контролю за реализацией госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами.
Он напомнил собравшимся парламентариям республики, что в 2015 году Татарстан по объему бюджетных инвестиций, направленных на повышение энергоэффективности, занимал 4 место (вместе с Московской областью). В развитие этого направления было вложено 1 млрд 137 млн рублей.
В результате внедрения на предприятиях Татарстана ресурсосберегающих технологий ежегодно снижается энергоемкость валового регионального продукта: в прошлом году показатель сократился на 1,5 процента.
«Конечно, хотелось бы и больше, однако на то есть объективные причины», — констатировал Евгений Мартынов, имея в виду непростую экономическую ситуацию. При этом глава Центра энергосберегающих технологий назвал одним из действенных инструментов снижения энергоэффективности и поддержки предприятий, реализующих такие программы, создание промышленных кластеров, а также бюджетное субсидирование (например, программу перехода автомобильного транспорта на газомоторное топливо).
Депутат Государственного Совета, генеральный директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Вадим Лигай предложил предусмотреть для бизнеса «скидку» на оплату электроэнергии соразмерно проведенной экономии.
«Понятно, что стоимость электроэнергии заложена в конечном продукте, бизнес и сам стремится снижать эту составляющую, однако скидка могла бы стимулировать дальнейшее проведение энергосберегающих мероприятий», — заверил он.
Кроме того, на заседании под председательством главы Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ Рафиса Бурганова рассмотрели и одобрили таблицу поправок к законопроекту о внесении изменений в республиканский закон об обеспечении защиты жилищных прав граждан, который пройдет второе чтение на ближайшем заседании Государственного Совета РТ.
В соответствии с федеральным законодательством, проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах теперь финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, способ формирования которого определяют собственники помещений в многоквартирном доме. В Татарстане полномочия по утверждению региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах находятся в ведомстве Кабинета министров.
С необходимостью приведения в соответствие норм республиканского закона с федеральным связано внесение изменений в республиканский закон о дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. ФЗ разрешает розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания только в объектах организации общественного питания с залом обслуживания посетителей (рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные). Теперь и законодательство РТ устанавливает требование о наличии зала обслуживания посетителей при розничной продаже алкоголя, в том числе сезонными (летними) кафе в период с 1 мая по 1 октября.
Кроме того, участники заседания поддержали федеральный законопроект о внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», который разрешает продажу алкоголя с содержанием этилового спирта не более, чем 16,5 процентов (в основном это пиво) на автозаправочных станциях.
Напомним, запрет на продажу алкоголя на автозаправках был введен на федеральном уровне в конце 2011 года. Ожидалось получить эффект снижения ДТП, но, согласно статистике, за последние 5 лет ожидания не оправдались при том, что запрет сильно сказался на финансовом благополучии мелких автозаправок.