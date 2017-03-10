Татарстан занял второе место среди субъектов РФ в рейтинге энергоэффективности

Такие результаты озвучил директор Центра энергосберегающих технологий РТ Евгений Мартынов на совместном заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ и Комиссии по контролю за реализацией госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами.

Он напомнил собравшимся парламентариям республики, что в 2015 году Татарстан по объему бюджетных инвестиций, направленных на повышение энергоэффективности, занимал 4 место (вместе с Московской областью). В развитие этого направления было вложено 1 млрд 137 млн рублей.

В результате внедрения на предприятиях Татарстана ресурсосберегающих технологий ежегодно снижается энергоемкость валового регионального продукта: в прошлом году показатель сократился на 1,5 процента.

«Конечно, хотелось бы и больше, однако на то есть объективные причины», — констатировал Евгений Мартынов, имея в виду непростую экономическую ситуацию. При этом глава Центра энергосберегающих технологий назвал одним из действенных инструментов снижения энергоэффективности и поддержки предприятий, реализующих такие программы, создание промышленных кластеров, а также бюджетное субсидирование (например, программу перехода автомобильного транспорта на газомоторное топливо).

Депутат Государственного Совета, генеральный директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Вадим Лигай предложил предусмотреть для бизнеса «скидку» на оплату электроэнергии соразмерно проведенной экономии.