Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Общительным людям труднее похудеть
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Россия создает «пузырь» против НАТО в Черном море – СМИ
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
"Взрослая" красота: в рекламе белья снялась 57-летняя модель
Пять доказанных секретов, чтобы жить дольше 90 лет
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
17:41 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстан занял второе место среди субъектов РФ в рейтинге энергоэффективности

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Татарстан занял второе место (после Ханты-Мансийского округа) в рейтинге энергоэффективности среди субъектов РФ.

Такие результаты озвучил директор Центра энергосберегающих технологий РТ Евгений Мартынов на совместном заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ и Комиссии по контролю за реализацией госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами.

Он напомнил собравшимся парламентариям республики, что в 2015 году Татарстан по объему бюджетных инвестиций, направленных на повышение энергоэффективности, занимал 4 место (вместе с Московской областью). В развитие этого направления было вложено 1 млрд 137 млн рублей.

В результате внедрения на предприятиях Татарстана ресурсосберегающих технологий ежегодно снижается энергоемкость валового регионального продукта: в прошлом году показатель сократился на 1,5 процента.

«Конечно, хотелось бы и больше, однако на то есть объективные причины», — констатировал Евгений Мартынов, имея в виду непростую экономическую ситуацию. При этом глава Центра энергосберегающих технологий назвал одним из действенных инструментов снижения энергоэффективности и поддержки предприятий, реализующих такие программы, создание промышленных кластеров, а также бюджетное субсидирование (например, программу перехода автомобильного транспорта на газомоторное топливо).

Депутат Государственного Совета, генеральный директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Вадим Лигай предложил предусмотреть для бизнеса «скидку» на оплату электроэнергии соразмерно проведенной экономии.

Читайте также
Татарстан попал в двадцатку самых «плодовитых» регионов России

«Понятно, что стоимость электроэнергии заложена в конечном продукте, бизнес и сам стремится снижать эту составляющую, однако скидка могла бы стимулировать дальнейшее проведение энергосберегающих мероприятий», — заверил он.

Кроме того, на заседании под председательством главы Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ Рафиса Бурганова рассмотрели и одобрили таблицу поправок к законопроекту о внесении изменений в республиканский закон об обеспечении защиты жилищных прав граждан, который пройдет второе чтение на ближайшем заседании Государственного Совета РТ.

В соответствии с федеральным законодательством, проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах теперь финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, способ формирования которого определяют собственники помещений в многоквартирном доме. В Татарстане полномочия по утверждению региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах находятся в ведомстве Кабинета министров.

С необходимостью приведения в соответствие норм республиканского закона с федеральным связано внесение изменений в республиканский закон о дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. ФЗ разрешает розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания только в объектах организации общественного питания с залом обслуживания посетителей (рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные). Теперь и законодательство РТ устанавливает требование о наличии зала обслуживания посетителей при розничной продаже алкоголя, в том числе сезонными (летними) кафе в период с 1 мая по 1 октября.

Кроме того, участники заседания поддержали федеральный законопроект о внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», который разрешает продажу алкоголя с содержанием этилового спирта не более, чем 16,5 процентов (в основном это пиво) на автозаправочных станциях.

Напомним, запрет на продажу алкоголя на автозаправках был введен на федеральном уровне в конце 2011 года. Ожидалось получить эффект снижения ДТП, но, согласно статистике, за последние 5 лет ожидания не оправдались при том, что запрет сильно сказался на финансовом благополучии мелких автозаправок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Спасском районе на пожаре погиб мужчина
Минтранс Турции подтвердил столкновение вертолета с телебашней
Спортсменов РФ отказались допустить к отбору на Паралимпиаду
Яровая предложила изучать на уроках ОБЖ киберугрозы
Минфин рассказал о встрече Силуанова с валютными заемщиками
МИД РФ: в Ливии задержано судно с россиянами
HBO выпустит сериал о борьбе Трампа и Клинтон за пост президента
В Южной Корее судья пришла на оглашение импичмента в бигуди
Спорт
Он удивил даже Моуринью. Путь легенды «Ростова» Теперь уже можно не бояться громких слов: 35-летний Калачёв, делающий голевую передачу в матче с «МЮ», – настоящая легенда «Ростова»
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несосотоящего «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
Эксперты: цены на «вторичку» в Петербурге расти не будут
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь