Городские власти отказались сносить пятиэтажку на ул. Красной в Калининграде

С предложением признать дом аварийным или подлежащим сносу ранее в общественную приемную председателя «Единой России» Дмитрия Медведева обратилась местная жительница. Однако горвласти пришли к выводу, что в доме требуется провести капитальный ремонт сетей канализации, водоснабжения, электросетей и внутреннюю отделку.

«Текущий ремонт не дает результата — требуется капитальный ремонт сетей, отделочные работы и ремонт электросетей. Смета 5,4 млн рублей», — сообщил Ярошук.

По его словам, сделать ремонт за счет Фонда капитального ремонта не представляется возможным, поскольку жильцы выбрали не спецсчет, а «общий котел», и дом стоит в программе капремонта на 2023−2027 годы.

«Альтернативой может стать ремонт за счет бюджетных средств — просим выделить деньги из резервного фонда правительства Калининградской области», — сказал Ярошук.

С мэром областного центра не согласился врио министра строительства и ЖКХ Максим Федосеев. По его словам, управляющая компания и жители раньше не интересовались состоянием дома, и путь ремонта дома за счет средств резервного фонда некорректен.

«Ускорить проведение капремонта можно другим способом — перевести их на специальный счет, увеличить платеж, поскольку собираемость в Калининграде одна из самых низких, и дофинансировать ремонт», — предложил Федосеев.

Ярошук обратил внимание на то, что дом по ул. Красной — это бывшее общежитие, так называемая «гостинка».

«У нас таких 3 или 4 проекта в Калининграде — это общежития на Серпуховской, Красной. Люди с низкой социальной ответственностью живут и не платят. На Серпуховской мы шли тем же путем 6 лет, пытались собрать жителей. Потом в итоге замедление привело к тому, что обвалился низ», — рассказал Ярошук.

Однако врио губернатора Антон Алиханов обратил внимание на то, что в рамках программы «Чистый город» областной центр остался без софинансирования на рекультивацию свалки в пос. им. Космодемьянского.

«Идет освобождение порядка 33 млн рублей. Софинансирование по Косме от вас не требуется. Вы вполне в состоянии потратить деньги на этот объект (дом на ул. Красной). Можете 5 млн из 30 млн рублей выделить людям, чтобы они жили, не купаясь черт знает в чем», — заключил врио губернатора.