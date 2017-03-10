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18:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Самолеты признали самым безопасным видом транспорта

Самолеты остаются самым безопасным видом транспорта при путешествиях на большие расстояния. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

К такому выводу эксперты IATA пришли, изучив ситуацию с инцидентами в сфере коммерческой авиации за 2016 год. Так, средняя частота всех видов происшествий с самолетами за этот период составила 1,61 раза на миллион рейсов, что меньше показателей 2015 года (1,79).

Кроме того, за 2016 год произошло 10 авиакатастроф, в которых погибли 268 человек.

Это меньше средних показателей за период 2011—2015 годов (в среднем, по 13,4 ЧП с лайнерами и 371 погибшему ежегодно).

«В прошлом году порядка 3,8 миллиарда путешественников благополучно долетели на 40,4 миллиона рейсов», — отметил гендиректор IATA Александр де Жуниак (Alexandre de Juniac). По его словам, уменьшение количества авиационных происшествий с жертвами в 2016 году в сравнении с 2011—2015 годами указывает на то, что путешествовать самолетами на длинные расстояния по-прежнему безопаснее всего.

В сентябре 2016 года представители IATA сообщали, что число авиадебошей в мире в 2015 году выросло на 17 процентов, достигнув почти 11 тысяч случаев.

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