Путин обсудил с Эрдоганом создание в Турции инфраструктуры для карт «Мир»

«Активизации двусторонних экономических связей способствовало бы увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Знаем, что господин президент это активно поддерживает», — сказал Путин, открывая переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

«Конкретным шагом в этом направлении станет создание в Турции инфраструктуры обслуживания банковских карт российской платежной системы “Мир”, о чем мы сегодня тоже в узком составе говорили», — отметил президент РФ.

Зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ноябре прошлого года говорила, что Банк России ведет переговоры с Турцией, Вьетнамом и рядом других популярных у российских туристов стран о том, чтобы в этих государствах принимались к оплате карты «Мир».

Планируется, что за рубежом карты «Мир» будут работать за счет кобейджинговых программ с международными игроками. Уже заключены соответствующие соглашения с MasterCard, японской платежной системой JCB, а также с AmEX и Union Pay. Соглашение с Visa планируется подписать во втором квартале текущего года.