Курс биткоина установил новый исторический рекорд

Об этом пишет Business Insider.

Рост курса криптовалюты произошел в преддверии решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая может одобрить работу первого в мире биржевого фонда (ETF) биткоинов. Решение комиссии будет вынесено 11 марта.

Как отмечает издание, спустя несколько часов стоимость криптовалюты упала, и на 17:20 мск составляла $1276.

Ранее сообщалось, что курс биткоина впервые в истории превысил стоимость тройственной унции золота.2 января курс биткоина впервые с 2013 года поднялся выше $1000.