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18:48 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанские банки сделали заявление

Они предупредили клиентов о мошенниках.

Kaspi, Halyk Bank, Казком, Банк Астаны и Сбербанк обратились к казахстанцам, передает Tengrinews.kz.

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БВУ рассказали, что за последние несколько недель международные кибермошенники предприняли ряд попыток хищения денег с банковских счетов казахстанцев.

Как оказалось, мошенники рассылают клиентам «зараженные» письма, после открытия которых вирус проникает на компьютер или мобильное устройство и отправляет логин и пароль клиента злоумышленникам.

Также мошенник может перезвонить под видом сотрудника банка, попросить продиктовать ему персональные данные.

Банки призвали не сообщать никому конфиденциальные данные: логины и пароли к банковским онлайн-сервисам, номерам карт и прочие.

«Официально заявляем, что сотрудники банка не уполномочены запрашивать эти данные по телефону», — отметили БВУ.

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