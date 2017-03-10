Казахстанские банки сделали заявление
Они предупредили клиентов о мошенниках.
Они предупредили клиентов о мошенниках.
Kaspi, Halyk Bank, Казком, Банк Астаны и Сбербанк обратились к казахстанцам, передает Tengrinews.kz.
БВУ рассказали, что за последние несколько недель международные кибермошенники предприняли ряд попыток хищения денег с банковских счетов казахстанцев.
Как оказалось, мошенники рассылают клиентам «зараженные» письма, после открытия которых вирус проникает на компьютер или мобильное устройство и отправляет логин и пароль клиента злоумышленникам.
Также мошенник может перезвонить под видом сотрудника банка, попросить продиктовать ему персональные данные.
Банки призвали не сообщать никому конфиденциальные данные: логины и пароли к банковским
«Официально заявляем, что сотрудники банка не уполномочены запрашивать эти данные по телефону», — отметили БВУ.