Назван список самых конкурентоспособных регионов страны

Первое место столице обеспечили развитая инфраструктура, наличие квалифицированной рабочей силы и высокий уровень зарплат.

И Кишинев и Бельцы названы также самыми развитыми промышленными зонами. У местных компаний наиболее высокие производственные показатели и уровень использования информационных технологий. Среди проблем, с которыми сталкиваются столичные предприятия, лидируют бюрократия, коррупция и высокие местные налоги.

Третью и четвертую строчки в рейтинге конкурентоспособности регионов заняли Яловенский и Дрокиевский районы. Замыкают список Кантемирский, Леовский и Теленештский районы. Критериями оценки уровня конкурентоспособности были экономическая деятельность, развитие инфраструктуры и технологий, а также местные законы и качество рабочей силы.