Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Общительным людям труднее похудеть
Песков ответил на требование США прекратить огонь в Донбассе
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
СМИ: украинские пограничники обиделись и ушли с границы с Польшей
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Наступление на Мосул
19:06 (мск), источник: Publika.md

Назван список самых конкурентоспособных регионов страны

Муниципии Кишинев и Бельцы возглавили рейтинг конкурентоспособных регионов страны. Составил его Институт развития и социальных инициатив «Вииторул».

Первое место столице обеспечили развитая инфраструктура, наличие квалифицированной рабочей силы и высокий уровень зарплат.

И Кишинев и Бельцы названы также самыми развитыми промышленными зонами. У местных компаний наиболее высокие производственные показатели и уровень использования информационных технологий. Среди проблем, с которыми сталкиваются столичные предприятия, лидируют бюрократия, коррупция и высокие местные налоги.

Третью и четвертую строчки в рейтинге конкурентоспособности регионов заняли Яловенский и Дрокиевский районы. Замыкают список Кантемирский, Леовский и Теленештский районы. Критериями оценки уровня конкурентоспособности были экономическая деятельность, развитие инфраструктуры и технологий, а также местные законы и качество рабочей силы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Эрдоган: Россия должна снять санкции с турецких компаний
Россия приостановила поставки дизельного топлива на Украину
СМИ: после падения вертолета в Стамбуле выживших нет
Минфин рассказал о встрече Силуанова с валютными заемщиками
Мартен Фуркад побил рекорд Бьерндалена
События недели в фотографиях
В Южной Корее судья пришла на оглашение импичмента в бигуди
Спорт
Он удивил даже Моуринью. Путь легенды «Ростова» Теперь уже можно не бояться громких слов: 35-летний Калачёв, делающий голевую передачу в матче с «МЮ», – настоящая легенда «Ростова»
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несосотоящего «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
Эксперты: цены на «вторичку» в Петербурге расти не будут
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь