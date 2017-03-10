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19:16 (мск), источник: Tengrinews

В Казахстане снизились цены на новое жилье

За год цена на новое жилье в среднем по стране снизилась по сравнению с февралем прошлого года более чем на пять процентов.

Источник: Tengrinews

В феврале по Казахстану цена продажи нового жилья снизилась, сообщает информационная служба kn.kz со ссылкой на Комитет по статистике РК.

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Новостройки в среднем по стране подешевели за месяц на 0,4. Стоимость квадратного метра нового жилья составила 248,2 тысячи тенге. Цена перепродажи благоустроенной жилой недвижимости в феврале этого года осталась на уровне предыдущего месяца и составила 188,5 тысячи тенге.

Арендная ставка благоустроенного жилья повысилась на 0, процента и равна 1 292 тенге за квадратный метр в месяц. Купить квартиру в новостройке в феврале стало дешевле в городах: Шымкент (-4,7 процента), Павлодар (-2,8 процента), Костанай (-2,3 процента), Алматы (-0,6 процента).

Рост цен продемонстрировал только рынок Астаны — на 0,6 процента за месяц. За год цена на новое жилье в среднем по Казахстану снизилась по сравнению с февралем прошлого года более чем на пять процентов (5,1 процента).

Цена перепродажи благоустроенного жилья снизилась за месяц лишь в городах Павлодар (-2,5 процента) и Актау (0,9 процента). Снять квартиру в феврале стало дороже в Кызылорде (4,7 процента) и Костанае (четыре процента).

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