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19:24 (мск), источник: Интерфакс

Сечин подтвердил уход из «Роснефти» главы службы безопасности Феоктистова

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Руководитель службы безопасности НК «Роснефть» Олег Феоктистов покинул компанию.

Источник: РИА "Новости"

«Это правильная информация. Он вернулся на военную службу», — сообщил журналистам глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на соответствующий вопрос.

При каких обстоятельствах ушел Феоктистов и по какой причине, Сечин не ответил.

Олег Феоктистов был назначен руководителем службы безопасности «Роснефти» в сентябре 2016 года.

Он родился в 1964 году в Москве, окончил Академию ФСБ, работал в структурах ФСБ.

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