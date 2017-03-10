Сечин подтвердил уход из «Роснефти» главы службы безопасности Феоктистова

«Это правильная информация. Он вернулся на военную службу», — сообщил журналистам глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на соответствующий вопрос.

При каких обстоятельствах ушел Феоктистов и по какой причине, Сечин не ответил.

Олег Феоктистов был назначен руководителем службы безопасности «Роснефти» в сентябре 2016 года.

Он родился в 1964 году в Москве, окончил Академию ФСБ, работал в структурах ФСБ.