Сечин подтвердил уход из «Роснефти» главы службы безопасности Феоктистова
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Руководитель службы безопасности НК «Роснефть» Олег Феоктистов покинул компанию.
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Руководитель службы безопасности НК «Роснефть» Олег Феоктистов покинул компанию.
«Это правильная информация. Он вернулся на военную службу», — сообщил журналистам глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на соответствующий вопрос.
При каких обстоятельствах ушел Феоктистов и по какой причине, Сечин не ответил.
Олег Феоктистов был назначен руководителем службы безопасности «Роснефти» в сентябре 2016 года.
Он родился в 1964 году в Москве, окончил Академию ФСБ, работал в структурах ФСБ.