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21:07 (мск), источник: РИА Новости

Законопроект о сносе пятиэтажек в Москве внесли в Госдуму

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса «ветхих» пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома, следует из электронной базы документов ГД.

Ранее на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина и мэра Москвы Сергея Собянина парламентариям была представлена концепция будущей программы по сносу пятиэтажек и переселению людей в новый жилой фонд, так называемой программы реновации, а также предложения столичного правительства по поправкам в действующее законодательство для реализации этой программы. Как отметила глава думского комитета по жилищной политике Галина Хованская (СР) по итогам этой встречи, права москвичей при расселении подлежащих сносу пятиэтажек ущемлены не будут.

Предлагалось, в частности, сократить сроки строительства. Было заявлено, что новые квартиры при переселении будут давать москвичам в том же или соседнем районе, переселять людей в отдаленные районы не планируется. Кроме того, запланировано проведение опросов среди жителей пятиэтажек о включении их домов в программу реновации.

Накануне столичный градоначальник написал на своей странице в соцсети «Вконтакте», очередникам при расселении из хрущевок будут предоставлять квартиры по социальным нормам, остальным жильцам жилая площадь будет предоставляться на прежних условиях «метр в метр», но общая площадь получится все равно больше, так как сейчас санузлы, прихожие и кухни строятся по новым стандартам — больших размеров.

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