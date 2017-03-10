Смольный потратит 3,7 млрд рублей на закупку вагонов для метро
Комитет по транспорту Петербурга планирует закупить 36 вагонов метро, следует из
Комитет по транспорту Петербурга планирует закупить 36 вагонов метро, следует из
Комитет закупит шесть шестивагонных составов, подтвердила его представитель. По ее словам, среди требований метрополитена к потенциальным участникам — уровень локализации производства не менее 70%. Других закупок вагонов в 2017 г. комитет проводить не собирается, уточняет представитель комитета по транспорту.
В конкурсах на поставку вагонов метро в Петербурге обычно участвуют ООО «Вагонмаш» (на 51% принадлежит Skoda Transportation, на 49% — Кировскому заводу, КЗ) и Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ, входит в ЗАО «Трансмашхолдинг»). Локализация на ОЭВРЗ превышает 80%, на «Вагонмаше» — 62%, сообщали представители заводов в декабре 2016 г. По данным «Вагонмаша», достичь 70% локализации предприятие планирует в середине 2017 г.
У «Вагонмаша» контракт с городом стоимостью 3,8 млрд руб на поставку 48 вагонов. Из них 18 уже поступили в метрополитен, но со срывом сроков, за что завод заплатил 124 млн руб. неустойки. Задержку на заводе объяснили действиями поставщиков. Производство загружено до августа 2017 г., других контрактов у «Вагонмаша» нет, говорит представитель КЗ. Последние три конкурса на поставку вагонов (общей сложностью — 362 шт.) выиграл ОЭВРЗ благодаря высокой локализации. Производство загружено до августа 2017 г., Производство загружено до августа 2017 г., по новому конкурсу — 616 млн руб. За полгода стоимость состава выросла на 23%.
«Вагонмаш» планирует принять участие в конкурсе, но для начала заводу необходимо просчитать, насколько целесообразно будет повышать уровень локализации, сообщила представитель КЗ. «Трансмашхолдинг» заинтересован в расширении сотрудничества с петербургским метрополитеном, решение об участии будет принято после изучения условий, заявил представитель холдинга.
Возможности локализации «Вагонмаша» были исчерпаны во время девальвации; некоторые элементы вагонов вовсе экономически нецелесообразно локализовывать, есть крупные производители этих компонентов, которые могут поставлять их в любом количестве, говорит начальник аналитического отдела ИК ЛМС Дмитрий Кумановский. По его оценке, «Кировский завод» сейчас испытывает финансовые трудности и не сможет выполнить требования заказчика, даже если захочет. У завода есть право обратиться в ФАС с требованием проверить условия конкурса об уровне локализации, добавляет Кумановский.
Требования о минимальном уровне локализации создают массу проблем подрядчику, говорит Кирилл Яковенко, аналитик «Алор Брокер». Завод вынужден обращаться к местным производителям, а те могут подвести, потому что собраны «на коленке» пару лет назад и физически не могут обеспечить необходимый уровень качества и выдержать сроки, добавляет Яковенко. По его словам, «Вагонмаш» способен поднять локализацию до 70%, но потом могут начаться проблемы со сроками сдачи, что чревато судебными исками и взысканием неустойки. Нормальная рентабельность таких контрактов — 7−8%, Производство загружено до августа 2017 г., говорит эксперт.