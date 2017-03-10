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21:49 (мск), источник: РИА Новости

Цены на нефть усилили темпы снижения

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть усилили темпы снижения в пятницу вечером на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

Источник: AP 2017

По состоянию на 21.20 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,63% — до 51,34 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,64% — до 48,47 доллара за баррель.

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Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 10 марта рабочей недели число буровых установок в США выросло на 12 штук, или на 1,58%, до 768 единиц. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 288 штук, или на 60%.

Число нефтяных буровых установок выросло на восемь, или на 1,31%, до 617 единиц. При этом количество газодобывающих установок увеличилось за неделю на пять, или на 3,42%, до 151.

Общий негативный тренд торгов связан с опасениями участников рынка, что рост объемов производства в США компенсирует усилия стран-членов ОПЕК и не входящих в организацию государств по сокращению нефтедобычи. В среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти за неделю, завершившуюся 3 марта, выросли сразу на 8,2 миллиона баррелей, или на 1,6% — до 528,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали меньшего роста — лишь на 1,967 миллиона баррелей, до 522,167 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю выросла на 0,62%, или на 56 тысяч баррелей в сутки, до 9,088 миллиона баррелей в сутки.

Комментарии
1
А Б
Не проще ли было бы сказать, что цены на нефть падают, а это значит, что рубль будет дешеветь. Прочие последствия этого процесса всем хорошо известны и без дополнительных пояснений.
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