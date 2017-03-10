Цены на нефть усилили темпы снижения

По состоянию на 21.20 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,63% — до 51,34 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,64% — до 48,47 доллара за баррель.

Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 10 марта рабочей недели число буровых установок в США выросло на 12 штук, или на 1,58%, до 768 единиц. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 288 штук, или на 60%.

Число нефтяных буровых установок выросло на восемь, или на 1,31%, до 617 единиц. При этом количество газодобывающих установок увеличилось за неделю на пять, или на 3,42%, до 151.