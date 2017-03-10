Турция перестала принимать суда из Крыма

«Речь идет не только о пароме “Варяг”, есть еще несколько судов, которые не рекламировались, — теперь их не принимают», — заявил собеседник агентства. По информации турецкой газеты Hurriyet, таможня Турции не принимает крымские паромы. Источник сообщил, что такая ситуация продолжается более недели. С чем это связано, пока неизвестно.

В октябре прошлого года Севастополь возобновил паромное сообщение с Турцией. Напомним, паромное сообщение было прервано в декабре 2015 года. Поводом послужило охлаждение отношений между Анкарой и Москвой после того, как российский бомбардировщик был сбит турецкой стороной в районе сирийско-турецкой границы.