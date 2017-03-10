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22:21 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Турция перестала принимать суда из Крыма

Турецкие порты перестали принимать крымские суда, которые возили на полуостров цитрусовые, овощи, строительные материалы и товары народного потребления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в портовой отрасли Крыма.

«Речь идет не только о пароме “Варяг”, есть еще несколько судов, которые не рекламировались, — теперь их не принимают», — заявил собеседник агентства. По информации турецкой газеты Hurriyet, таможня Турции не принимает крымские паромы. Источник сообщил, что такая ситуация продолжается более недели. С чем это связано, пока неизвестно.

В октябре прошлого года Севастополь возобновил паромное сообщение с Турцией. Напомним, паромное сообщение было прервано в декабре 2015 года. Поводом послужило охлаждение отношений между Анкарой и Москвой после того, как российский бомбардировщик был сбит турецкой стороной в районе сирийско-турецкой границы.

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