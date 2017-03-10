Граждан подпишут на накопительные пенсионные взносы автоматически

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Наемные работники при поступлении на работу будут автоматически регистрироваться работодателем в пенсионном плане ИПК через центрального администратора. Работающие не по найму смогут зарегистрироваться у центрального администратора сами. Согласно Концепции, работать с пенсионными накоплениями будут только негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Участия в системе ИПК страховых компаний, как не исключалось ранее, Концепция не оговаривает.

В момент запуска системы — как предполагается в Концепции, с 2019 г. — всем гражданам будет предложено через работодателей выбрать себе НПФ и схему уплаты взносов. Договор гражданин будет заключать непосредственно с НПФ.

Как и предполагалось изначально, взнос составит от 0% до 6% от зарплаты, ставку взноса можно будет менять, а также приостанавливать уплату взносов на срок до пяти лет. Для «молчунов», ничего не выбравших, ставка будет нулевой, но затем она начнет ежегодно плавно повышаться до 6%.

Таким образом, система ИПК будет квазидобровольной, основанной на автоматической подписке (с возможностью «отписаться»), против которой возражал Минтруд, считающий, что система пенсионных накоплений может быть только добровольной. Однако автоподписка — ключевой элемент ИПК, без которого она не работает, что не раз подчеркивали авторы концепции. Нет автоподписки — считайте, что ИПК перестает существовать, говорил в феврале зампред ЦБ Владимир Чистюхин. В отношении уже имеющихся пенсионных накоплений гражданам предоставят право выбора: накопленное можно будет либо перевести в выбранный НПФ, включив в свой ИПК, либо конвертировать в пенсионные баллы страховой части будущей пенсии. У неопределившихся с выбором накопления останутся и будут впоследствии выплачены в виде накопительной пенсии, как это делается сейчас. В самом первом варианте концепции ИПК, представленной в сентябре 2016 г., Минфин и ЦБ предлагали автоматическую конвертацию накоплений всех «молчунов» в баллы, но от этой идеи быстро отказались: она привела бы к снижению стоимости пенсионного коэффициента. Людей же, которые предпочтут такую конвертацию осознанно, написав соответствующее заявление, будет немного, выразил надежду замминистра финансов Алексей Моисеев. В результате, по расчетам авторов концепции, стоимость пенсионного балла к 2035 г. уменьшится лишь на 23 коп.

Для стимулирования граждан к участию в ИПК предусмотрены налоговые льготы: на сумму взноса (до 6%) можно будет получить налоговый вычет по НДФЛ. Аналогичный вычет смогут получить и третьи лица — например, родственники, — при уплате взносов в пользу застрахованного.

Чтобы заинтересовать работодателя (и автоматизировать процесс уплаты взносов, которые работодатель просто удерживал бы из зарплаты), на сумму уплаченных работником взносов компаниям предоставляется вычет по налогу на прибыль. Вычет будет с повышающим коэффициентом — 3% в первые шесть лет и затем 6%. Это довольно странная схема, когда расходы работника, на сумму которых он получает налоговый вычет, принимаются к налоговому вычету и для работодателя, удивляется партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Ранее Минфин и ЦБ предлагали установить для работодателя льготы по страховым взносам с фонда оплаты труда при условии софинансирования им взносов работников.

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